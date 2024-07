Queens of the Stone Age sagen mehrere Konzerte in Europa ab

Die US-Rockband Queens of the Stone Age hatte mehrere Konzerte in Europa geplant. Doch nun fällt Sänger Josh Homme überraschend aus.

red/dpa 10.07.2024 - 09:02 Uhr

Die US-Rockband Queens of the Stone Age wird kommende Woche nicht in Berlin auftreten. „Josh Homme muss für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren“, teilte die Band am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit. Josh Homme (51) ist der Frontsänger der Gruppe. Weshalb er ins Krankenhaus muss, schrieb die Band nicht.