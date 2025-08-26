Josha Vagnoman steht trotz zusätzlicher Konkurrenz aktuell wieder hoch im Kurs beim VfB Stuttgart. Wird der Vertrag des 24-Jährigen nun womöglich sogar verlängert?
26.08.2025 - 09:49 Uhr
Trainer Sebastian Hoeneß hat ganz offensichtlich kein Interesse daran, dass Josha Vagnoman den VfB Stuttgart in diesem Sommer noch verlässt. Der 24-Jährige sei aus seiner Sicht „einer der besten Verteidiger in der Bundesliga“, sagte der Coach der Schwaben, die an diesem Dienstag im DFB-Pokal beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig antreten.