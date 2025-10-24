Sturmtief „Joshua“ ist in der Nacht auch über Baden-Württemberg gefegt. Es gibt Schäden, aber keine Verletzten. Die Bilanz der Sturmnacht.
24.10.2025 - 07:57 Uhr
Sturmtief Joushua ist in der Nacht über Baden-Württemberg hinweg gefegt. Der Südwesten ist offenbar einigermaßen glimpflich davon gekommen. Dennoch kam es zu Schäden. Vereinzelt umgestürzte Bäume, Bauzäune oder herabgefallene Äste beschäftigten die Einsatzkräfte in der Nacht. Wesentlich härter traf es Norddeutschland, wo der Sturm um einiges heftiger wütete.