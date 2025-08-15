Anas al-Sharif wird bei einem Luftangriff in Gaza getötet. Sein Tod entfacht eine Diskussion über den Umgang mit Journalisten und der Pressefreiheit in diesem Gebiet.
15.08.2025 - 12:56 Uhr
„Wenn meine Worte euch erreichen, dann hat Israel es geschafft, mich zu töten und meine Stimme zum Schweigen zu bringen“ – das sind die letzten Worte von Anas al-Sharif. Der 28-jährige Journalist und Vater zweier Kinder wurde am 10. August zusammen mit fünf weiteren Journalisten gezielt von der israelischen Armee getötet. Es war ein Luftangriff auf ein Pressezelt in Gaza-Stadt. Mit Anas al-Sharif starb einer der prominentesten Reporter, die noch aus dem Norden des Gazastreifens berichteten.