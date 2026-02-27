Der umstrittene spanische Altkönig Juan Carlos lebt seit fünfeinhalb Jahren im Wüstenexil. Sein Sohn und Nachfolger Felipe macht ihm nun den Weg zurück in die Heimat frei. Doch es gibt eine Bedingung.
Madrid - Das spanische Königshaus sieht nun den Weg für eine Rückkehr des umstrittenen Altkönigs Juan Carlos in die Heimat grundsätzlich offen. Der 88-Jährige, der seit fünfeinhalb Jahren im Exil im Wüsten-Emirat Abu Dhabi lebt, könne jederzeit wieder dauerhaft im Land leben, ließ die Casa Real in einer Mitteilung an den staatlichen TV-Sender RTVE und weitere ausgewählte Medien wissen. Davor müsse der Vater von König Felipe VI. aber auch seinen steuerlichen Wohnsitz wieder nach Spanien verlegen, wurde betont.