Die Stadt im Welzheimer Wald feiert am Wochenende ihren 15. Heimattag. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntagnachmittag.

Nach einer zehnjährigen, auch durch Corona bedingten Pause findet an diesem verlängerten Wochenende, vom 25. bis zum 28. Juli, die 15. Auflage des Welzheimer Heimattags statt. Zugleich wird ein Dreivierteljahrhundert des Heimattags gefeiert – die Premiere fand im Jahr 1950 statt.

Das Programm umfasst unter anderem eine romantische Stadtbeleuchtung, Heimatgedenken, Auftritte von Bands und Blaskapellen im Festzelt, einen Festzug durch die Stadt, Ausstellungen, Essensstände und ein Feuerwerk am Montagabend.

80 Gruppen beim Festumzug

Höhepunkt ist am Sonntag, 27. Juli, der große Festumzug unter dem Motto „75 Jahre Heimattag“. Ab 13.30 Uhr sind mehr als 80 Gruppen mit kreativen Festwägen unterwegs.

Der Festumzug beginnt an der Kreuzung Silcherstraße/Schorndorfer Straße und führt auf rund zwei Kilometer durch die Innenstadt bis zum Festgelände in der Lindenstraße am Schulzentrum.

Mit dabei sind Welzheimer Vereine, Schulen, Kindergärten, Unternehmen, die Partnerstädte Auerbach im Erzgebirge und Milanowek in Polen sowie verschiedene Fanfarenzüge und Blaskapellen, die die Geschichte, das Miteinander und die kulturelle Vielfalt Welzheims widerspiegeln.

Romantische Stadtbeleuchtung im Jahr 2015 Foto: Stadt Welzheim

Der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr erklärt: „Der Festumzug ist nicht nur eine Tradition, sondern ein lebendiges Zeichen für den Zusammenhalt unserer Stadt. Ich lade alle herzlich ein, diese besonderen Tage mit uns zu feiern und die großartige Vielfalt Welzheims zu erleben, egal ob als aktiver Umzugsteilnehmer oder als Besucher.“

Eröffnet wird der Heimattag in Welzheim am 25. Juli mit dem Heimatgedenken, dem festlichen Empfang in der Justinus-Kerner-Halle ab 19 Uhr. Dem folgt am Freitagabend ab 21.30 Uhr die traditionelle romantische Stadtbeleuchtung, mit der die Welzheimer Innenstadt in warmes, farbenfrohes Licht getaucht wird.

Stimmgewaltige „DooWop Mädla“

Bunte Teelichter säumen dann den Weg vom Feuersee über die Pfarrstraße, den Kirchplatz bis hin zum Gottlob-Bauknecht-Platz. Dazu gibt’s mehrere Platzkonzerte, etwa mit den stimmgewaltigen „DooWop Mädla“. Am Kirchplatz präsentieren die „Flying Socks“ vom CVJM Welzheim eine eindrucksvolle Feuershow.

Weitere Infos zum Programm unter www.welzheim.de/heimattag