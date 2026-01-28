Seit 25 Jahren prägt Marietta Slomka das ZDF-«heute journal». Nun spricht sie über Journalisten als Marke, verteidigt ihre Interview-Führung - und verrät, ob der Job sie auch privat verändert hat.
28.01.2026 - 05:00 Uhr
Mainz/Köln - Die Journalistin und "heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka ist bewusst nicht allzu aktiv in vielen sozialen Medien unterwegs. Das sei genau so gewollt von ihr, sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem 25. Jahrestag ihres Debüts im ZDF-"heute journal".