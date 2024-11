Exakt 50 Jahre ist es her, dass das Berufliche Schulzentrum Backnang im Heininger Weg im November 1974 eröffnet worden ist. Ein solches Jubiläum auf den Tag genau zu feiern, das müsse man so exakt erst einmal hinbekommen, betonte beim Festakt in der Aula des Schulcampus die Koordinierende Schulleiterin des Berufschulzentrums und Leiterin der Anna-Haag-Schule Jutta Birmele. Neben dem Festakt, bei dem gleich drei (Ex-)Landräte, der amtierende Landrat Richard Sigel sowie seine Vorgänger Johannes Fuchs und Horst Lässing mit von der Partie waren, veranstalteten die drei Schulen des Campus einen Tag der offenen Tür mit allerlei Angeboten.

Schulzentrum „hoch Drei“

Ein Schulzentrum „hoch Drei“ nannte Richard Sigel den Campus, der sich in 50 Jahren am Heininger Weg entwickelt hat und den sein Vorvorgänger Lässing bereits im Jahr 1974 bei dessen Eröffnung als ein „Juwel“ bezeichnet hatte. Sein Versprechen für die Gewerbliche Schule Backnang, die Kaufmännische Eduard-Breuninger-Schule und die hauswirtschaftlich ausgerichtete Anna-Haag-Schule: „Wir wollen die Schulen erfolgreich in die Zukunft führen.“ Die berufliche Ausbildung sei schließlich eines der Dinge, „um die wir im Ausland beneidet werden“. Und die Angebotsvielfalt im Backnanger „Bildungsdorado“ sei etwas ganz besonderes. Inklusive des Ausbildungsgangs für Nebenerwerbslandwirte oder Wengerter und nicht zu vergessen, die derzeit 34 Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge. Und auf dem Campusareal, so Sigel, stünden auch immer noch die großen Zelte für die Unterbringung von Geflüchteten.

In der ersten Talkrunde wandte sich die Moderatorin Janina Treis zunächst an Ex-Landrat Johannes Fuchs und wollte von ihm wissen, was ihn angetrieben habe, die Bildungseinrichtungen in seiner Amtszeit voranzubringen. Fuchs erinnerte sich an ein Gespräch mit dem Schulamtsleiter Michael Vogt, in dem es unter anderem darum ging, dass sich das Wissen der Menschheit um das Jahr 1980 noch binnen sieben Jahren, 20 Jahre später schon in drei Jahren und dann zum Zeitpunkt des Gesprächs bereits innerhalb von 73 Tagen verdoppele. Man habe zwingend am Puls der Entwicklung bleiben müssen – mit entsprechenden, auch technischen Veränderungen in den Bildungseinrichtungen.

Auch der Ex-Landrat Host Lässing war dabei. „Ich bin kein Fossil sitze nicht hier, um bloß ausgestellt Foto: Michael Käfer

Dass er besonders gerne ins Backnanger Schulzentrum gekommen sei, habe allerdings auch noch einen ganz anderen Grund gehabt: „Bei Frau Fleuchaus (Leiterin der Gewerblichen Schule, d. Red) gab es immer den besten Kaffee und die besten Muffins.“

Vorgänger Horst Lässing („Ich bin kein Fossil und sitze nicht hier, um ausgestellt zu werden.“) erinnerte sich auf Nachfrage gerne daran, wie er einst bei der Eröffnung im Jahr 1974 den damaligen Oberschulrat brüskiert hatte, indem er ihm maximal zehn Minuten Redezeit verordnete. Sie müsse sich aber keine großen Hoffnungen machen, beschied er zugleich die Moderatorin, dass er selbst sich an ähnliche Vorgaben halten werde. Ein Versprechen,das der Altlandrat denn auch recht unterhaltsam eingelöst hat.

Auch Lässing betonte andererseits die Bedeutung der vielfältigen Bildungsangebote hierzulande. Er sei ja einst in Brasilien aufgewachsen. Und gerade das duale Ausbildungssystem aus Deutschland habe sich unter anderem auch dorthin als regelrechter Exportschlager erwiesen.

Als echter Hit erwies sich beim Festakt in der Aula am Ende auch der Auftritt der Theater-AG, die sich, geteilt in die Gruppen 1974, 2024 und 2074 im Publikum verteilt hatte. Abschaffung der Prügelstrafe in den Anfangszeiten, besseres Essen in der Mensa aktuell und neue Anleitungen fürs Leben in der realen Welt angesichts überbordender Digitalisierung, waren ein Teil der Forderungen, die die drei Schulgenerationen nun in trauter Gemeinsamkeit weiter erörtern wollen.