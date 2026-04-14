Schmuck, Töpferwaren, Lederprodukte – auch das wird am Wochenende in Ditzingen zu sehen und kaufen sein. Der Kunsthandwerkermarkt hat in diesem Jahr Grund zu feiern.

Ditzingen lädt ein zum schon traditionellen zweitägigen Kunsthandwerkermarkt. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. April, sind zahlreiche Händler jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Marktstraße präsent. Bereits zum 20. Mal verwandelt sich laut der Stadt die Ditzinger Marktstraße in eine Bühne für das kunsthandwerkliche Schaffen der Region. Damit feiert die traditionsreiche Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Ditzingen, die vor 60 Jahren zur Stadt erhoben wurde und seit 50 Jahren Große Kreisstadt ist, ein besonderes Jubiläum. Begleitet wird der Kunsthandwerkermarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag: Die Ladengeschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Schmuck. Gold- und Silberschmiede sowie Schmuckdesignerinnen und -designer zeigen die Vielfalt handwerklicher Gestaltung. Von klassischen Eheringen über filigrane Colliers bis hin zu modernen Stücken aus Glas, Holz oder Papier gibt es einiges zu entdecken. Ergänzt wird das Angebot durch Keramik, Lederwaren, Textilien sowie Holz- und Metallobjekte. Viele Ausstellende setzen laut den Organisatoren bewusst auf nachhaltige Materialien und umweltfreundliche Herstellungsprozesse.

Für den Markt werden von Freitag, 17. April, 14 Uhr, bis Sonntag, 19. April, 20 Uhr, die Marktstraße sowie die Münchinger Straße zwischen der Einmündung Autenstraße und dem Schlossparkplatz gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt zur Rathaustiefgarage über die Münchinger Straße ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Innerhalb des Marktgeländes gilt von Freitag, 17. April, 13 Uhr, ein Parkverbot. Dies gilt auch für den Friedhofsparkplatz sowie den Parkplatz an der Konstanzer Kirche. Die Bushaltestelle „Marktstraße“ wird in die Glemsstraße bei Hausnummer 47 verlegt.