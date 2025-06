Seit 1995 geht es in Fellbach darum, die Lebenssituation junger Menschen zwischen 14 und 27 Jahren zu verbessern. Im Juli findet ein Jubiläumsfest statt.

Dirk Herrmann 17.06.2025 - 08:00 Uhr

Immer mal wieder gibt es soziale Brennpunkte in Fellbach, an denen sich Jugendliche treffen und offenkundig auch mal über die Stränge schlagen – was zu Konflikten mit Passanten führt oder mit Anwohnern, die sich in der Nachtruhe gestört fühlen. Ab und zu geht wohl auch mal etwas zu Bruch.