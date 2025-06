Der Endspurt läuft: In weniger als einem Monat – genau genommen vom 27. Juni bis 29. Juni – wird die Stadt Leinfelden-Echterdingen ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem dreitägigen Fest feiern. Ein Kilometer lang wird die Festmeile sein, welche die Stadtteile Echterdingen und Leinfelden miteinander verbindet. 63 Vereine und Organisationen werden sich dort präsentieren. „Sie haben alle wirklich tolle Ideen“, sagt Ingrid Krebs, die Leiterin des Amtes für Schulen, Jugend und Vereine.

Essen aller Art wird angeboten. Die Besucherinnen und Besucher können am Glücksrad drehen. Kinder sich auf der Hüpfburg aufstoben. Es soll auch eine Fahrradreparatur-Station geben. Dundu – eine acht Meter große handgesteuerte Puppe – wird dort flanieren, genauso wie zwei Stelzenläufer in Blau und Gelb – den Farben der Stadt.

Lesen Sie auch

Die Meile wird in verschiedene Zonen aufgeteilt, berichtet Ingrid Krebs. „So wissen Rettungskräfte im Notfall schneller, wohin sie müssen.“ Die an der Meile Beteiligten dürfen nur zu bestimmten Zeiten ein- und ausfahren, weil ein Drehen oder Wenden dort nur schwer möglich sein wird. Das Festzelt, das bis zu 1500 Menschen aufnimmt, wird ab 20. Juni am Sportpark Goldäcker aufgestellt. Der Verein GFTB Filderer wird darin die Bewirtung übernehmen. Rund um das Zelt werden das Deutsche Rote Kreuz, die Toiletten und Lagerflächen zu finden sein.

Insgesamt werden drei Bühnen aufgebaut. Neben dem Festzelt wird es die Daimler-Truck-Bühne auf der Meile und eine Bühne am Jugendhaus Areal geben.

Im Festzelt beginnt der Freitagabend mit dem Fassanstich um 19 Uhr. Die Coverband The real Push wird spielen. Sie hat 70er-Jahre-Hits und aktuelle Titel im Repertoire. Am Samstag bieten zunächst Vereine und Schulen Programm. Volxx-Liga – eine zünftige Band im Lederhosen-Outfit – wird danach für Stimmung sorgen, und zwar mit einer Mischung aus volkstümlichem Sound, Schlager, Pop und Rock. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst und einem Frühshoppen. Die Jugendkapellen der vier Stadtteile treten gemeinsam auf. Kulturamtsleiterin Carolina Gleichauf freut sich besonders, dass die SWR-Bigband spielen wird. Sie wird eine Mischung aus Jazz, Latin und Funk präsentieren. Mit dabei ist die Sängerin Fola Dada, die 2022 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Sängerin Fola Dada wird gemeinsam mit der SWR-Bigband auftreten. Foto: Archiv/Lichtgut

Auf der Festmeile wird ein Truck zur Bühne. Dort werden sich am Samstag und Sonntag örtliche Gruppen und Bands präsentieren. Auf der Bühne am Jugendhaus Areal wird es Programm von der Jugend für die Jugend geben. Das Team der Filderhalle wird am Stand der Stadt Cocktails ausschenken. Ansprechpartner der Kommune werden dort Fragen beantworten. Die Stadtchronik, die pünktlich zum dreitägigen Reigen fertig geworden ist, ist dort zu haben. Es ist kein Busshuttle vorgesehen, der Stadt werden aber verschiedene private Parkplätze zur Verfügung gestellt. Mit einem Fachmann bereitet die Kommune ein Sicherheitskonzept vor. Zertifizierte Absperrungen für heikle Stellen müssen angemietet werden – „damit kein Fahrzeug ungebremst in die Meile fahren kann“, sagt Ingrid Krebs.