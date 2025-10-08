Die Versöhnungskirche im Leonberger Stadtteil Ramtel wird 60 Jahre alt. Zeitzeugen erinnern am Sonntag an das Experiment der „Kolonie“.
08.10.2025 - 18:18 Uhr
Das Bauprojekt war nicht unumstritten, doch es wurde realisiert: In diesem Herbst jährt sich die Einweihung der evangelischen Versöhnungskirche und des Wichern-Kindergartens zum 60. Mal. Aus diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde Leonberg-Nord für Sonntag, 12. Oktober, zu einem Doppelfest rund um das Gotteshaus im Ramtel unter dem Motto „Hoffnung pflanzen“ ein. Um 10 Uhr beginnt der Tag mit einem festlichen Erntedankgottesdienst, den die beiden Pfarrerinnen vor Ort gemeinsam mit dem Kindergarten, dem Musikverein Lyra und dem Bezirkskantor Attila Kalman gestalten.