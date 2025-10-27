Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird in diesem Jahr 50 und hat das schon mehrfach ausgiebig gefeiert. Nun stehen die Kosten fest – sie fallen höher aus als geplant.
27.10.2025 - 08:00 Uhr
Im Juni hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen ihren 50. Geburtstag mit einem dreitägigen Fest gefeiert. Am Sportpark Goldäcker wurde ein Festzelt aufgebaut. Auf drei Bühnen sowie der Festmeile wurde viel Programm geboten. Sängerin Fola Dada mit der SWR-Bigband ist dort beispielsweise aufgetreten. Mehr als 60 Vereine und Organisationen haben sich präsentiert. Stelzenläufer in den Stadtfarben waren unterwegs, genauso wie die Lichtfigur Dundu. Tausende Besucherinnen und Besuchern kamen.