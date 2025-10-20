Jubiläumskonzert im Hospitalhof Exzellentes Niveau – So war das Konzert der Hugo-Wolf-Akademie
Die Internationale Hugo-Wolf-Akademie hat im Stuttgarter Hospitalhof ihren 40. Geburtstag standesgemäß mit einer „Wolfiade“ gefeiert.
Die Internationale Hugo-Wolf-Akademie hat im Stuttgarter Hospitalhof ihren 40. Geburtstag standesgemäß mit einer „Wolfiade“ gefeiert.
Denkt man beim Thema Hochzeit an einen Abgrund? In Eduard Mörikes „Bei einer Trauung“ ist das so. Weswegen der Komponist Hugo Wolf das Gedicht in die erstarrte Klangwelt eines Trauermarsches überführte. Denn Mörike ging es um das Gegenteil einer Liebesheirat: um eine Zwangsverbindung.