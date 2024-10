Zum 50-Jahr-Jubiläum der Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt gibt es für Erwachsene Lesungen und Musikveranstaltungen. Los ging es bereits Ende September mit der Buchpremiere mit Niko Mahle. Der Krimiautor stellte seinen neuen Roman „Verschwunden“ vor. Thema des Buches sind gestohlene Waffen der Bundeswehr und ein rechtsextremer Putschversuch. „Niko Mahles neuer Roman ist brisant und erschreckend aktuell. Sein Politthriller vor dem Hintergrund realer Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit macht das Unvorstellbare greifbar“, sagt Michael Reisser, der Leiter der Cannstatter Stadtteilbibliothek, über das Werk.

Autorin Ester Hicken liest in Bad Cannstatt

Ester Hicken liest aus „Homeless“. /Foto: Thomas Vestweber

Am Donnerstag, 10. Oktober, gibt es eine weitere besondere Veranstaltung: Es liest die für Lesungen und Diskussionen gefragte Autorin Eske Hicken um 19.30 Uhr aus ihrem Debütroman „Homeless“. Bibliotheksleiter Michael Reisser freut sich, dass die prominente Autorin nach Bad Cannstatt kommt und aus dem Roman liest. Ihr Buch „Homeless“ entstand in Portland, in den USA. Dort existieren zwei Realitäten. Abseits der Alternativ- und Hipsterkultur sind tausende Menschen ohne Bleibe. Eine rechte Bürgerinitiative hetzt gegen die Obdachlosen – und die Gewalt eskaliert. Die Radio- und TV-Reporterin Hicken war vor Ort und hat ihre Erlebnisse auf der Straße in einen packenden Roman verwandelt. Sie beschreibt verschiedene Welten und viel Spannungen zwischen den Milieus. Hicken ist 1971 in Delmenhorst geboren. 2017 nahm sie eine berufliche Auszeit und arbeitete ein Jahr lang bei einer Organisation in Portland, die für die Rechte von Obdachlosen kämpft, so der Westend Verlag, der den 240 Seiten starken Debütroman veröffentlicht hat. Die Autorin lebt inzwischen in Frankfurt am Main.

Festakt am 19. Oktober in der Stadtteilbibliothek

Am Samstag,19. Oktober, wird ab 10 Uhr in der Stadtteilbibliothek gefeiert unter dem Motto „50 Jahre Bibliothek am Neckar – wir feiern“, zu der alle Fans der Bibliothek eingeladen sind. Um 11 Uhr gibt es mit Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler einen Festakt zum Jubiläum. Nachmittags liegt der Schwerpunkt auf Angeboten für Kinder und Familien. Sozusagen als Stargast überall mit dabei: Clown Pierre.

Kurzgeschichten und Musik

Komik-, Musik und Performance mit der populärsten Lesebühne im Südwesten gibt es am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr mit den „Get Shorties“ – Kurzgeschichten. Ingo Klopfer moderiert und trägt eigene Texte vor. Bibliotheksleiter Michael Reisser begleitet den Abend musikalisch. Den Schluss des Jubiläumsprogramms bildet die Veranstaltung am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr mit Maik Bo unter dem Motto „Rockin‘ in the free World“. Der Folk- und Rockmusiker Bo spielt Songs von Neil Young. Darüber hinaus gibt es ein getrenntes Vormittagsprogramm für Kindergärten, Kitas und Schulen und einen offenen Manga-Malkurs mit einem Cannstatter Künstler.

Weitere Infos unter www.veranstaltungen-stadtbibliothek-stuttgart.de