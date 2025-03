Vor 100 Jahren ist der Maler und Grafiker Adam Lude Döring in Dresden geboren worden. Die Galerie Keim würdigt den 2018 verstorbenen Künstler nun in einer großen Schau.

Iris Frey 22.03.2025 - 06:00 Uhr

Er ist ein Künstler, den Kurator Thomas Niecke über Jahrzehnte begleitet hat. Jetzt zeigt die Galerie Keim 100 Werke von Adam Lude Döring in Bad Cannstatt – Arbeiten in Acryl, auf Papier sowie Radierungen und Grafiken. Seit 45 Jahren begleitet Niecke den Ausnahmekünstler, der 2018 in Sachsenheim verstorben ist. In diesem Jahr wäre Döring 100 Jahre alt geworden. „Sein Malstil war unverkennbar und somit originär von Inhalt und Formensprache“, sagt Niecke. Hervor stechen seine 100-Felder-Bilder in unendlichen Variationen. In den Bildern hat der Künstler ein Quadratgitternetz zugrunde gelegt und darüber gezeichnet und gemalt. Teilweise scheinen sie noch hervor. Döring nannte sie Hundertfelder. Ihre Wirkung: Das Gitter erhöhte die Plastizität seiner figürlichen Arbeiten.