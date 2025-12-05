Jubiläumstagung in Bad Boll Für Lesben in der Kirche die Stimme erhoben
Die Pionierin Herta Leistner begründete die Zusammenkünfte lesbischer Frauen an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Heute ist das ein Grund zum Feiern und Weiterdenken.
Es war ein mutiger Schritt, als sich 1985 lesbische Frauen in der Evangelischen Akademie Bad Boll zu einer Tagung trafen. Mutig für die Institution der Landeskirche, noch mutiger für die Teilnehmerinnen. Die lebten damals meist im Verborgenen – aus Angst vor Diskriminierung, Arbeitsplatzverlust und gesellschaftlicher Ächtung. 40 Jahre ist das her. Jetzt lädt die Akademie vom 12. bis 14. Dezember zur Jubiläumstagung für lesbische und queere Frauen ein.