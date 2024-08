In Baden-Württemberg findet am 1. September der Europäische Tag der Jüdischen Kultur statt. Dieses Jahr hat er das Thema „Familie“. Es sind verschiedene Aktionen geplant.

red/epd 06.08.2024 - 14:20 Uhr

. Der „Europäische Tag der Jüdischen Kultur“ am 1. September steht in diesem Jahr unter dem Motto „Familie“. Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen, heißt es auf der Homepage der Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg. In vielen Ländern öffnen an diesem Sonntag die Tore zu Synagogen und Friedhöfen, Gedenkstätten und Museen.