Judo: 31. Kappelbergturnier Podest trotz lädiertem Ellbogen
Tamara Kuhn von der Budoabteilung des SV Fellbach wird beim 31. Kappelbergturnier in der Gäuäckerhalle I Zweite. Ihr Vereinsgefährte Max Gneithing belegt den siebten Platz.
Ihren Auftritt beim 31. Kappelbergturnier wird Tamara Kuhn von der Budoabteilung des SV Fellbach nicht vergessen. Nicht nur, weil es ihre letzte Teilnahme beim traditionsreichen Nachwuchsturnier für Judoka war. Die 17-Jährige belegte in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm beim Jahrgang 2008 den zweiten Platz – und musste gleich nach dem verlorenen Finale gegen Mia Förster (PS Karlsruhe) mit einer Armverletzung ins Krankenhaus.