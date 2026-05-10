Judo beim VfL Sindelfingen Sieg und knappe Niederlage im Glaspalast
Die Judo-Frauen des VfL Sindelfingen gewinnen beim Großkampftag im Glaspalast 9:3 gegen Gröbenzell. Die VfL-Männer unterliegen knapp mit 6:8 gegen München-Großhadern.
Die Judo-Frauen des VfL Sindelfingen gewinnen beim Großkampftag im Glaspalast 9:3 gegen Gröbenzell. Die VfL-Männer unterliegen knapp mit 6:8 gegen München-Großhadern.
Der Knoten ist eigentlich nur halb geplatzt, aber VfL-Judo-Bundesliga-Coach Simon Kristen ist dennoch zufrieden. Sein Frauen-Team – in dieser Saison am ersten und zweiten Kampftag noch ohne Sieg - hat in der 1. Bundesliga Süd-Ost gegen den 1. FC Gröbenzell einen deutlichen 9:3-Sieg auf die Matte im Sindelfinger Glaspalast gelegt, während die VfL-Zweitliga-Männer – bislang mit einem Sieg - gegen den Tabellenführer München-Großhadern knapp mit 6:8 verloren