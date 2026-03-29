Judo beim VfL Sindelfingen: Trotz Niederlage einen guten Eindruck hinterlassen

Die Frauen des Judo-Bundesligisten VfL Sindelfingen haben ihren Auftaktwettkampf gegen die TSG Backnang mit 3:11 verloren. Die Art und Weise nötigt dennoch Respekt ab.

Trotz der deutlichen Niederlage gegen den sechsfachen deutschen Mannschaftsmeister war VfL-Trainer Simon Kristen zufrieden. „In der vergangenen Saison haben wir gegen Backnang nur einen Einzelkampf gewinnen können. Diesmal waren es drei. Mit einem Quäntchen Glück wären sogar fünf Siege möglich gewesen.“

VfL Sindelfingen muss ein Duell kampflos abgeben

Obwohl sein Team mit Aufstellungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte, gelang es dennoch eine siebenköpfige Mannschaft zu stellen. Mit einem Handicap: Franziska Schaubmar, die aufgrund der Regularien nicht in einer höheren Gewichtsklasse antreten durfte, musste ihre beiden Kämpfe kampflos abgeben.

In der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm startete Isabelle Schühlein mit einer Niederlage gegen Mirjam Wirth. Emilia Povazhniuk (bis 48 Kilogramm) verlor im Würgegriff von Coralie Gilly. Anschließend schaffte es Nele Noack (bis 70 Kilogramm) ihre Gegnerin mit einem Fußwurf samt anschließendem Haltegriff zu besiegen.

VfL Sindelfingen gelingt Würgegriff nach 50 Sekunden

Jasmin Heinz (bis 78 Kilogramm) unterlag hingegen ihrer Kontrahentin Marit Kamps. Neuzugang Aitana Diaz Hernandez (bis 52 Kilogramm) erwies sich für Chiara Serra als zäher Gegner, verlor jedoch trotzdem unglücklich mit zwei kleinen Wertungen. Im Schwergewicht musste Aylin Mill ihrer Kontrahentin Raffaela Igl den Sieg überlassen.

Im zweiten Durchgang traf Isabelle Schühlein (bis 63 Kilogramm) diesmal auf Charlotte von Leupolt und zwang diese nach nur 50 Sekunden Kampfzeit mit einem Würgegriff zur Aufgabe. Anschließend revanchierte sich Tayla Grauer (bis 70 Kilogramm) mit einem sehr knappen Sieg über Nele Noack für ihre Niederlage im ersten Durchgang.

Auf VfL Sindelfingen wartet Gegner auf Augenhöhe

Im Halbschwergewicht gelang es Sanne Lisa van Dijke bereits nach fünf Sekunden, Kontrahentin Jasmin Heinz zu schultern. Halbschwergewichtlerin Aitana Diaz Hernandez schlug Lena Djeriou mit einem Konterwurf, für den sie eine große Wertung erzielte. Zum Abschluss ließ sich Schwergewichtlerin Aylin Mill von einem Fußwurf von Raffaela Igl überraschen und verlor.

Am 24. April werden die Sindelfingerinnen auf heimischer Matte im Glaspalast der Mannschaft des TSV Altenfurth gegenüberstehen. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, und dann werden wir auch auf einige unserer erfolgreichen Stammkämpferinnen zurückgreifen können“, meinte Simon Kristen.