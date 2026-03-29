Judo beim VfL Sindelfingen Trotz Niederlage einen guten Eindruck hinterlassen
Die Judo-Frauen des Bundesligisten VfL Sindelfingen haben ihren Auftaktwettkampf gegen die TSG Backnang deutlich verloren. Dennoch gab es einige Hoffnungsschimmer.
Die Judo-Frauen des Bundesligisten VfL Sindelfingen haben ihren Auftaktwettkampf gegen die TSG Backnang deutlich verloren. Dennoch gab es einige Hoffnungsschimmer.
Die Frauen des Judo-Bundesligisten VfL Sindelfingen haben ihren Auftaktwettkampf gegen die TSG Backnang mit 3:11 verloren. Die Art und Weise nötigt dennoch Respekt ab.