Judo Deutsche Meisterschaft Aylin Mill klettert wieder aufs Treppchen
Bei den Deutschen Meisterschaften der Judoka hat sich Aylin Mill den Vizetitel im Schwergewicht geholt. „Das ist ein sehr cooles Gefühl“, sagt die Athletin vom VfL Sindelfingen.
Bei den Deutschen Meisterschaften der Judoka hat sich Aylin Mill den Vizetitel im Schwergewicht geholt. „Das ist ein sehr cooles Gefühl“, sagt die Athletin vom VfL Sindelfingen.
Sie hat es wieder einmal geschafft: Aylin Mill, die erfolgreichste Kämpferin der Judoabteilung des VfL Sindelfingen, ist auch bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Duisburg nicht ohne Medaille geblieben – und hat sich den Titel der Deutschen Vizemeisterin im Schwergewicht erkämpft.