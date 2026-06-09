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  6. Aylin Mill klettert wieder aufs Treppchen

Judo Deutsche Meisterschaft Aylin Mill klettert wieder aufs Treppchen

Judo Deutsche Meisterschaft: Aylin Mill klettert wieder aufs Treppchen
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Kraftvoll und zupackend: Aylin Mill lässt sich auch von Schulterproblemen nicht von ihrem Erfolgsweg abbringen. Foto: Vilz

Bei den Deutschen Meisterschaften der Judoka hat sich Aylin Mill den Vizetitel im Schwergewicht geholt. „Das ist ein sehr cooles Gefühl“, sagt die Athletin vom VfL Sindelfingen.

Sie hat es wieder einmal geschafft: Aylin Mill, die erfolgreichste Kämpferin der Judoabteilung des VfL Sindelfingen, ist auch bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Duisburg nicht ohne Medaille geblieben – und hat sich den Titel der Deutschen Vizemeisterin im Schwergewicht erkämpft.

 

Die Sindelfingerin war mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz zu diesen Titelkämpfen gereist: Dritter Platz bei der DM 2020, Deutsche Vizemeisterin 2023, Deutsche Meisterin 2024, Dritte der DM 2025. „Ich hab`mir auch dieses Jahr gesagt, dass ich unbedingt nochmal nach einer Medaille greifen möchte. Und dass das immer noch klappt, neben dem beruflichen Alltag, ist schon ein sehr cooles Gefühl“, beschreibt sie ihren Seelenzustand nach Abschluss der Wettkämpfe. Und es hat geklappt – zwar nicht ganz oben auf dem Treppchen zu stehen – aber Vizemeisterin zu werden. Es ist ihre fünfte Medaille seit 2020 und die vierte im vierten Jahr in Folge.

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Bei den Titelkämpfen in Duisburg startete die Sindelfingerin zunächst mit einem Freilos. Anschließend stand sie der Bassumerin Sahra Finke gegenüber, einer Gegnerin mit zwei Metern Körpergröße. Doch Aylin Mill ließ sich davon nicht einschüchtern, holte zunächst eine kleine Wertung für einen Außensichelwurf, dann eine große für einen Schulterwurf. Mit der zweiten erkämpften großen Wertung – diesmal für einen Fußfeger – entschied sie die Begegnung für sich.

Sehr überzeugend trat die Sindelfingerin auch im anschließende Pool-Finale gegen die Mönchengladbacherin Annika Zwanziger auf: Große Wertung für einen Innenschenkelwurf, kleine Wertung für einen Fußfeger, mittlere Wertung für einen Innensichelwurf und anschließend die zweite und entscheidende Wertung für einen weiteren Innensichelwurf: Es war letzten Endes ein sehr souveräner Sieg.

Für die Gegnerin kommt das vorzeitige Aus

Auf ihrem Weg ins Finale stand sie nun der Bottroperin Melina Wien gegenüber. Einer Gegnerin, der die Sindelfingerin schon mehrmals – mit wechselndem Erfolg – auf der Matte begegnet war. Diesmal war sie ihrer Gegnerin überlegen: Eine kleine Wertung für einen Fußwurf und dann drei Strafen gegen ihre Gegnerin, die übervorsichtig mit Scheinangriffen und Passivität agierte und dafür prompt vom Kampfgericht die Quittung bekam: Drei Strafen und somit das vorzeitige Aus.

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Damit stand die Tür zum Finale für die Sindelfingerin offen. Ein Endkampf, in welchem sie auf die Nationalkaderathletin und EM-Starterin Lilli-Louise Wojta (Homburg) traf. Drei Minuten hielt sie gegen diese starke Gegnerin gut mit, konnte dann aber nicht verhindern, dass die Homburgerin einen sauberen Schulterwurf durchzog, so die Begegnung für sich entschied und Aylin Mill auf den Platz der Deutschen Vizemeisterin verwies.

Dennoch zieht die Athletin vom VfL Sindelingen eine sehr positive Bilanz dieser Titelkämpfe: „Ich hab im letzten halben Jahr das Training umgestellt, mehr Athletik und Krafttraining, dafür aber so gut wie kein reines Judotraining mehr. Das hat mich – glaube ich – ein ganzes Stück besser gemacht“, sagt Aylin Mill – und ergänzt: „Schließlich ist es ja so: Bei jeder Deutschen Meisterschaft denke ich: ‚Es könnte ja die letzte sein’, weil ich ja auch schon 31 bin. Aber ich habe mich trotz der Schulterverletzung fit gefühlt und mir am Abend vor meinen Kämpfen das Finale als Ziel gesetzt. Und das habe ich dann auch erreicht.“

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