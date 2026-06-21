Judo Frauen Verdienter Sieg im Finale der Bundesligasaison
Die Bundesliga-Judofrauen des VfL Sindelfingen beenden die Saison mit einem 8:6 bei der SG Eltmann. Doch der Tabellenplatz ist noch offen – und hängt an vier Vereinen.
Die Bundesliga-Judofrauen des VfL Sindelfingen beenden die Saison mit einem 8:6 bei der SG Eltmann. Doch der Tabellenplatz ist noch offen – und hängt an vier Vereinen.
Mit einem 8:6-Sieg über das Team der SG Eltmann haben die Bundesliga-Judofrauen des VfL Sindelfingen die diesjährige Saison abgeschlossen. Allerdings steht der abschließende Tabellenplatz der Sindelfingerinnen noch nicht fest, da vier Vereine – nämlich Tabellenletzter Gröbenzell, Tabellenführer Backnang, der TSV Altenfurt (2.) und der Budo-Club Karlsruhe (3.) erst am 4. Juli ihre letzten Kämpfe in dieser Saison (abgesehen von der Finalrunde) absolvieren werden.