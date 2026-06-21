 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Verdienter Sieg im Finale der Bundesligasaison

Judo Frauen Verdienter Sieg im Finale der Bundesligasaison

Judo Frauen: Verdienter Sieg im Finale der Bundesligasaison
1
Einen Sieg und eine Niederlage – so sah die Bilanz für die VfL-Bundesliga-Athletin Laura Krutsch (blauer Judogi) in der Begegnung mit der SG Eltmann aus. Foto: Vilz

Die Bundesliga-Judofrauen des VfL Sindelfingen beenden die Saison mit einem 8:6 bei der SG Eltmann. Doch der Tabellenplatz ist noch offen – und hängt an vier Vereinen.

Mit einem 8:6-Sieg über das Team der SG Eltmann haben die Bundesliga-Judofrauen des VfL Sindelfingen die diesjährige Saison abgeschlossen. Allerdings steht der abschließende Tabellenplatz der Sindelfingerinnen noch nicht fest, da vier Vereine – nämlich Tabellenletzter Gröbenzell, Tabellenführer Backnang, der TSV Altenfurt (2.) und der Budo-Club Karlsruhe (3.) erst am 4. Juli ihre letzten Kämpfe in dieser Saison (abgesehen von der Finalrunde) absolvieren werden.

 

Die Sindelfingerinnen starteten mit einem Arbeitssieg von Daphne Eveline Wörner (bis 52 Kilogramm) über Katharina Klust vom gastgebenden Verein SG Eltmann. Die Sindelfingerin konnte zwei kleine Wertungen erzielen und brachte diesen kleinen Vorsprung taktisch geschickt über die Kampfzeit. Die frischgebackene deutsche Vizemeisterin Aylin Mill (plus 72 Kilogramm) konnte die Kaderkämpferin Alison Bauer mit einer kleinen Wertung für einen Innenschenkelwurf in Schach halten und so den zweiten Siegpunkt für das VfL-Team einfahren.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Relegation: Leidenschaftliche SpVgg Weil im Schönbuch II beißt sich durch

Fußball-Relegation Leidenschaftliche SpVgg Weil im Schönbuch II beißt sich durch

Die SpVgg Weil im Schönbuch II setzt sich nach 120 Minuten Hitzeschlacht mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die SF Kayh durch – und steigt in die Kreisliga A, Staffel III, auf.

Anschließend Pech für VfL-Kämpferin Laura Krutsch (bis 57 Kilogramm). Sie hatte gegen ihre Kontrahentin Verena Buchloh bis zur dritten Kampfminute gut mithalten können, wurde dann aber von dieser mit einem Schulterwurf erwischt und verlor. Kein Punkt für Sindelfingen auch in der nächsten Begegnung (bis 63 Kilogramm). Sindelfingen konnte keine Kämpferin stellen und musste den Punkt kampflos an die Gastgeberinnen abtreten. Ohne Punktgewinn blieb anschließend auch VfL-Halbschwergewichtlerin Marissa Eichhorn-Peter, die Julia Gottwald von der SG Eltmann gerade mal 30 Sekunden Paroli bieten konnte, ehe sie punktreif geworfen wurde.

Dann aber drehten die beiden letzten VfL-Kämpferinnen auf: Leichtgewichtlerin Emiliia Povazhniuk brauchte gerade mal eineinhalb Minuten um Anna-Lena Höcherl mit einem Innenschenkelwurf zu schlagen. Alina Lengweiler, die bislang sicherste Punktelieferantin für das VfL-Team, hatte bereits nach 30 Sekunden verlässlich ihre Hausaufgaben erledigt und ihre Gegnerin Larissa Spenkuch mit einem fulminanten Innenschenkelwurf besiegte. Damit stand es nach Ende des ersten Durchganges 4:3 für das VfL-Team.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: Ganz stark nach der Pause: SV Rohrau hält die Klasse

Fußball-Bezirksliga Ganz stark nach der Pause: SV Rohrau hält die Klasse

Der SV Rohrau hat den Klassenerhalt dank eines klaren 4:0-Sieges gegen Türkspor Stuttgart in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen geschafft.

Im zweiten Durchgang musste Sindelfingens Daphne Eveline Wörner (bis 52 Kilogramm) ihrer Gegnerin Katrharina Schuldt den Vortritt lassen. Die Sindelfingerin konnte sich auf ihre Gegnerin nicht einstellen, war zu passiv und das schlug sich in insgesamt drei Strafen nieder – was den vorzeitigen Sieg der heimischen Kämpferin bedeutete. Die Schwergewichtsbegegnung zwischen Aylin Mill und Alison Bauer entschied die Sindelfingerin abermals für sich.

Der Siegpunkt aus der Begegnung in der 57-Kilogramm-Gewichtsklasse ging wiederum mangels Sindelfinger Kämpferin an die Gastgeberinnen. Anschließend machte in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Sindelfingens Laura Krutsch ihre Niederlage aus der Vorrunde mit einem Sieg über Magdalena Brummer wieder wett und die an diesem Kampftag blendend aufgelegte Sindelfinger Leichtgewichtlerin Emiliia Povazhniuk hatte mit ihrer Gegnerin Anna-Lena Höcherl abermals keine Mühe und gewann vorzeitig. Den krönenden Abschluss zum 8:6-Sieg lieferte dann Alina Lengweiler (bis 70 Kilogramm), die ihre Gegnerin Larissa Spenkuch auch diesmal wieder gut im Griff hatte und nach knapp drei Minuten Kampfzeit punktreif werfen konnte.

Weitere Themen

Tischtennis Bezirk: Ein frisches Gesicht für den VfL Sindelfingen

Tischtennis Bezirk Ein frisches Gesicht für den VfL Sindelfingen

Vereinstreue liegt im Tischtennisbezirk Böblingen-Schwarzwald offenbar wieder im Trend: Nur 60 Wechselanträge gibt es. Doch einige Klubs begrüßen zahlreiche Neue.
Von Thomas Holzapfel
Schwimmen Jugend: Zweimal Bronze für den Sindelfinger Nachwuchs

Schwimmen Jugend Zweimal Bronze für den Sindelfinger Nachwuchs

Der Nachwuchs des VfL Sindelfingen glänzt bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mit zwei Bronzemedaillen. Ein knapp verpasstes Finale sorgt für zusätzliche Spannung.
Von Annette Stumpf
Handball-Regionalliga Frauen: Einige neue Gesichter bei der SG H2Ku Herrenberg

Handball-Regionalliga Frauen Einige neue Gesichter bei der SG H2Ku Herrenberg

SG H2Ku Herrenberg startet mit hartem Athletikprogramm in die Vorbereitung. Trainer Heiko Fleisch fordert die Regionalliga-Handballerinnen früh, dazu gibt es frische Gesichter im Team.
Von Peter Gebhardt
Badminton bei der SV Böblingen: Sanket Sahoo: Vom Neuling zum „Vorbild des Jahres 2025“

Badminton bei der SV Böblingen Sanket Sahoo: Vom Neuling zum „Vorbild des Jahres 2025“

Der 44-jährige Sanket Sahoo ist für sein ehrenamtliches Engagement als „Vorbild des Jahres 2025“ ausgezeichnet worden. Die Arbeit mit Kindern ist für ihn eine Herzensangelegenheit.
Von Maximilian Schöbel
Hockey-Regionalliga Süd: SV Böblingen hofft auf ein Happy-End

Hockey-Regionalliga Süd SV Böblingen hofft auf ein Happy-End

Für die SV Böblingen zählt im Auswärtsspiel beim HC Wacker München nur ein Sieg. Sonst ist der Abstieg schon vor dem letzten Spieltag besiegelt – doch ein Happy-End bleibt noch möglich.
Von Uli Meyer
Volleyball-Juniorinnen: 120 Teams beim Schönbuch Jugend-Cup in Holzgerlingen erwartet

Volleyball-Juniorinnen 120 Teams beim Schönbuch Jugend-Cup in Holzgerlingen erwartet

Die SpVgg Holzgerlingen erwartet über 1.000 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim 40. Schönbuch Jugend-Cup für Mädchen.
Von unserer Redaktion
Tennis-Württembergliga: Revanche im Blick: SV Böblingen startet die Jagd auf den Titel

Tennis-Württembergliga Revanche im Blick: SV Böblingen startet die Jagd auf den Titel

In der Tennis-Württembergliga wollen die Damen und Herren der SV Böblingen nach zwei Vizemeistertiteln wieder ganz oben angreifen.
Von Thomas Volkmann
Tennis-Regionalliga Frauen: VfL Sindelfingen siegt unterm Fernsehturm

Tennis-Regionalliga Frauen VfL Sindelfingen siegt unterm Fernsehturm

Die Tennisfrauen des VfL Sindelfingen haben den Klassenerhalt in der Regionalliga so gut wie sicher. Im letzten Heimspiel an diesem Sonntag (11 Uhr) geht es gegen die MTG BW Mannheim
Von Thomas Volkmann
Fußball-Relegation Kreisliga A: SF Kayh haben frisches Selbstvertrauen getankt

Fußball-Relegation Kreisliga A SF Kayh haben frisches Selbstvertrauen getankt

Ins Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III, gehen die SF Kayh als leichter Favorit. Doch die SpVgg Weil im Schönbuch II ist mehr als nur ein Underdog.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Relegation: SV Rohrau geht mit breitem Kreuz ins Spiel gegen Türkspor Stuttgart

Fußball-Relegation SV Rohrau geht mit breitem Kreuz ins Spiel gegen Türkspor Stuttgart

Der SV Rohrau kämpft um den letzten freien Platz in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Dabei bekommt es der SVR mit dem offensivstarken A-Liga-Vizemeister Türkspor Stuttgart zu tun.
Von Jürgen Renner
Weitere Artikel zu Bundesliga Judo Frauen
 
 