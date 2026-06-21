Judo Frauen: Verdienter Sieg im Finale der Bundesligasaison

Mit einem 8:6-Sieg über das Team der SG Eltmann haben die Bundesliga-Judofrauen des VfL Sindelfingen die diesjährige Saison abgeschlossen. Allerdings steht der abschließende Tabellenplatz der Sindelfingerinnen noch nicht fest, da vier Vereine – nämlich Tabellenletzter Gröbenzell, Tabellenführer Backnang, der TSV Altenfurt (2.) und der Budo-Club Karlsruhe (3.) erst am 4. Juli ihre letzten Kämpfe in dieser Saison (abgesehen von der Finalrunde) absolvieren werden.

Die Sindelfingerinnen starteten mit einem Arbeitssieg von Daphne Eveline Wörner (bis 52 Kilogramm) über Katharina Klust vom gastgebenden Verein SG Eltmann. Die Sindelfingerin konnte zwei kleine Wertungen erzielen und brachte diesen kleinen Vorsprung taktisch geschickt über die Kampfzeit. Die frischgebackene deutsche Vizemeisterin Aylin Mill (plus 72 Kilogramm) konnte die Kaderkämpferin Alison Bauer mit einer kleinen Wertung für einen Innenschenkelwurf in Schach halten und so den zweiten Siegpunkt für das VfL-Team einfahren.

Anschließend Pech für VfL-Kämpferin Laura Krutsch (bis 57 Kilogramm). Sie hatte gegen ihre Kontrahentin Verena Buchloh bis zur dritten Kampfminute gut mithalten können, wurde dann aber von dieser mit einem Schulterwurf erwischt und verlor. Kein Punkt für Sindelfingen auch in der nächsten Begegnung (bis 63 Kilogramm). Sindelfingen konnte keine Kämpferin stellen und musste den Punkt kampflos an die Gastgeberinnen abtreten. Ohne Punktgewinn blieb anschließend auch VfL-Halbschwergewichtlerin Marissa Eichhorn-Peter, die Julia Gottwald von der SG Eltmann gerade mal 30 Sekunden Paroli bieten konnte, ehe sie punktreif geworfen wurde.

Dann aber drehten die beiden letzten VfL-Kämpferinnen auf: Leichtgewichtlerin Emiliia Povazhniuk brauchte gerade mal eineinhalb Minuten um Anna-Lena Höcherl mit einem Innenschenkelwurf zu schlagen. Alina Lengweiler, die bislang sicherste Punktelieferantin für das VfL-Team, hatte bereits nach 30 Sekunden verlässlich ihre Hausaufgaben erledigt und ihre Gegnerin Larissa Spenkuch mit einem fulminanten Innenschenkelwurf besiegte. Damit stand es nach Ende des ersten Durchganges 4:3 für das VfL-Team.

Im zweiten Durchgang musste Sindelfingens Daphne Eveline Wörner (bis 52 Kilogramm) ihrer Gegnerin Katrharina Schuldt den Vortritt lassen. Die Sindelfingerin konnte sich auf ihre Gegnerin nicht einstellen, war zu passiv und das schlug sich in insgesamt drei Strafen nieder – was den vorzeitigen Sieg der heimischen Kämpferin bedeutete. Die Schwergewichtsbegegnung zwischen Aylin Mill und Alison Bauer entschied die Sindelfingerin abermals für sich.

Der Siegpunkt aus der Begegnung in der 57-Kilogramm-Gewichtsklasse ging wiederum mangels Sindelfinger Kämpferin an die Gastgeberinnen. Anschließend machte in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Sindelfingens Laura Krutsch ihre Niederlage aus der Vorrunde mit einem Sieg über Magdalena Brummer wieder wett und die an diesem Kampftag blendend aufgelegte Sindelfinger Leichtgewichtlerin Emiliia Povazhniuk hatte mit ihrer Gegnerin Anna-Lena Höcherl abermals keine Mühe und gewann vorzeitig. Den krönenden Abschluss zum 8:6-Sieg lieferte dann Alina Lengweiler (bis 70 Kilogramm), die ihre Gegnerin Larissa Spenkuch auch diesmal wieder gut im Griff hatte und nach knapp drei Minuten Kampfzeit punktreif werfen konnte.