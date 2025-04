Die Judokas des SV Fellbach starten am kommenden Samstag in Nürtingen in die neue Württembergliga-Saison.

Susanne Degel 01.04.2025 - 17:13 Uhr

Als die Fellbacher Judokas im Sommer 2023 den Aufstieg als ungeschlagener Meister in die Württembergliga geschafft hatten, waren sie davon selbst am meisten überrascht. Schließlich war der Coup gleich im ersten Jahr der Landesligazugehörigkeit gelungen. Wenn nun am kommenden Samstag, 15 Uhr, mit dem Kampftag in Nürtingen die neue Saison in der Württembergliga beginnt, zählen die Fellbacher nach Meinung ihres Teammanagers Jan Ternes zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, wenn es um den Titel geht. Die vergangene Saison hatte der Verbund auf dem vierten Platz beendet.