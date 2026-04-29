Judo – Wettkampf Großer Erfolg für Katharina Narrain
29.04.2026 - 15:08 Uhr
Die Esslingerin holt beim Cadet-European-Cup in Berlin Silber.
29.04.2026 - 15:08 Uhr
Die Esslingerin holt beim Cadet-European-Cup in Berlin Silber.
Beim Cadet-European-Cup in Berlin erreichte Judoka Katharina Narrain die erfolgreichste internationale Platzierung des des KSV Esslingen nach Marie Muller. Narrain startete mit drei Siegen durch bis in Poolfinale. Auch hier ließ sie ihrer Gegnerin aus Portugal keine Chance und der Halbfinaleinzug war geschafft.