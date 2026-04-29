Judo – Wettkampf: Großer Erfolg für Katharina Narrain

Narrain bestätigte auch hier ihre Topform und ging als Siegerin gegen die Uzbekin Gulsanam Khazratova von der Matte. Im abschließenden Finale der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm unterlag sie der Uzbekin Zuhra Alimova und holte die Silbermedaille. Für Katharina Narrain war es der bisher größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere.