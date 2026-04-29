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  6. Großer Erfolg für Katharina Narrain

Judo – Wettkampf Großer Erfolg für Katharina Narrain

Judo – Wettkampf: Großer Erfolg für Katharina Narrain
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Katharina Narrain, ganz links auf dem Treppchen. Foto: KSV Esslingen

Die Esslingerin holt beim Cadet-European-Cup in Berlin Silber.

Beim Cadet-European-Cup in Berlin erreichte Judoka Katharina Narrain die erfolgreichste internationale Platzierung des des KSV Esslingen nach Marie Muller. Narrain startete mit drei Siegen durch bis in Poolfinale. Auch hier ließ sie ihrer Gegnerin aus Portugal keine Chance und der Halbfinaleinzug war geschafft.

 

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Narrain bestätigte auch hier ihre Topform und ging als Siegerin gegen die Uzbekin Gulsanam Khazratova von der Matte. Im abschließenden Finale der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm unterlag sie der Uzbekin Zuhra Alimova und holte die Silbermedaille. Für Katharina Narrain war es der bisher größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere.

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