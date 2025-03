Leonbergerin kämpft in Sarajewo Unerwartet frühe Premiere für Judoka Coco Baur in der U 21

Coco Baur startet von dieser Saison an in der Altersklasse U 21, mit ihrem ersten Einsatz hat sie so früh in diesem Jahr aber gar nicht gerechnet. Dass die Berufung kurzfristig kommt, ist ein Nachteil.