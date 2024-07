Dennis Schröder ist ganz vielen in Deutschland und in den USA ein Begriff. Der Basketballer ist schließlich ein Star in der NBA. Wer aber ist Anna-Maria Wagner, die ebenfalls die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier trägt? Wir haben schon vor der Entscheidung mit ihr gesprochen.

Dirk Preiß 23.07.2024 - 19:02 Uhr

Es ist ja nicht so, dass Anna-Maria Wagner nach besonderen Momenten in ihrer sportlichen Karriere stundenlang suchen müsste. Es gibt sie zuhauf – und doch steht der 28-Jährigen nun ein Ereignis bevor, dass vermutlich alles Bisherige in den Schatten stellen wird. Die Judoka, das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag bekannt, wird am Freitag quasi Kapitänin auf dem deutschen Boot sein.