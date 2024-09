Die Zeit bei den Stuttgarter Kickers hat Jürgen Klinsmann geprägt. Zum 125-Jahr-Jubiläum spricht der Ex-Bundestrainer über seine Verbindung zu den Blauen, die Entwicklung des Vereins, aber auch über den VfB, Heidenheim und die Nationalelf.

Jürgen Frey 20.09.2024 - 06:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers empfangen an ihrem 125. Geburtstag am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) in der Regionalliga den FSV Frankfurt. Jürgen Klinsmann (60) verfolgt seinen Ex-Club aus der Ferne weiter mit Interesse. Vor dem Jubiläum beantwortet der in den USA lebende Welt- und Europameister unsere Fragen.