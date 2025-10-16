Jugend in Ludwigsburg Zukunft der Mobilen Jugendarbeit geklärt – Proteste sollen weitergehen
Obwohl die Stadt die Mobile Jugendarbeit in Ludwigsburg fortsetzen wird, sind neue Proteste angekündigt. Das sorgt für Verwirrung und Unverständnis.
Es sind drastische Worte: „Wenn ihr die MJA zumacht, nehmen wir uns die Straße“, kündigt die Initiative „MJA unkürzbar“ auf ihrem Instagram-Account an. Dabei wird es die Mobile Jugendarbeit in Ludwigsburg weiterhin geben – nur verändert sich ihre Form. Seit Mittwochabend steht fest, dass die MJA enger mit dem Projekt Connect Ludwigsburg verwoben wird, das sich bisher vor allem an junge geflüchtete Menschen richtet. „Wir versuchen damit, personelle Kapazitäten und Aufgabenfelder zu verbinden“, erklärt Nico Blum, der Leiter der Abteilung Jugend bei der Stadt.