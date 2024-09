Vier Freunde versuchen in „Jugend – es ist kompliziert“ auf ZDF Neo im Berlin der 2020er Jahre klarzukommen – und diskutieren ihr Leben im Stil der 1990er-Sitcoms auf dem WG-Sofa und im Stammcafé.

Carolin Klinger 09.09.2024 - 08:13 Uhr

Wirklich jugendlich sind die Protagonisten der ZDF-Sitcom „Jugend – es ist kompliziert“ eigentlich nicht mehr. Mit Mitte 30 sind sie aber auch noch nicht richtig angekommen, sie sind – ähnlich wie in der Phase der wirklichen Jugend – noch auf der Suche. Cathrin (Sarah Gailer) sucht und findet in der englischsprachigen Sophie (Eli Riccardi) eine Mitbewohnerin für ihre WG, in der auch ihr bester Freund Tim (Thomas Schubert) und Nachbar Frank (Leon Ullrich) ein und aus gehen. Auf dem Sofa besprechen sie Cathrins Probleme mit ihrem jähzornigen Chef (Gastauftritt von Fabian Hinrichs), Tims Dating-Erfahrungen, Franks skurrile Geschäftsideen und schließlich Sophies Probleme mit ihrer Mutter Susanne (Gerti Drassler), die eines Tages ungebeten vor der Tür steht. Nicht selten wird dabei dem Gegenüber gar nicht richtig zugehört, weil jeder in seine eigenen Probleme und Problemchen verstrickt ist.