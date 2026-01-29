Der Leiter der Ditzinger Jugendmusikschule freut sich über eine nie dagewesene Resonanz. Der Regionalwettbewerb ist zugleich Generalprobe für ein Großevent im März.
29.01.2026 - 16:04 Uhr
Liegt es daran, dass in wenigen Wochen im selben Ort der Landeswettbewerb stattfindet? Diesen Effekt kennt der Veranstalter nach eigenen Angaben. Oder daran, dass es nicht überall, aber doch in manchen Regionen schlicht eine Entwicklung gibt, dass sich in diesem Jahr besonders viele Teilnehmer zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ angemeldet haben? Rund 260 Teilnehmer werden am Wochenende zum Regionalwettbewerb in Ditzingen erwartet – das ist ein neuer Rekord. Der Regionalwettbewerb entspricht einem Kreisentscheid.