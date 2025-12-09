Jugendarbeit in Göppingen Aus der Traum vom großen Jugendtreff
Die Stadt Göppingen gibt die Pläne für einen Jugendtreff in der Poststraße auf. Deshalb geht es im Jugendtreff „Upstairs“ weiter.
„Viele Unsicherheiten“ stellte die Göppinger Stadträtin Hilde Huber (SPD) in der Sitzung des Göppinger Gemeinderatsausschusses für Soziales und Schulen angesichts der im Raum stehenden Kürzungen im sozialen Bereich durch den Landkreis fest. Auch die Stadt Göppingen ist in ihrer offenen Jugendarbeit, die auch von freien Trägern übernommen wird, davon betroffen. Und natürlich die Kinder und Jugendlichen, die über die wichtigen und wertvollen Angebote regelmäßig erreicht werden. Auch unter den Mitarbeitern „sind die Ängste und Sorgen groß“, so sagte es die Sozialdemokratin. „Wir wissen noch nicht um den künftigen Haushalt des Landkreises“, stellte auch der Erste Bürgermeister Johannes Heberle fest. Sicher sei: „Wir können eventuelle Ausfälle des Landkreises nicht auffangen und in die Bresche springen“. Gleichwohl gelte es, jetzt Entscheidungen zu treffen.