Den Bau eines Skateparks vorantreiben, regelmäßig mit dem Oberbürgermeister auf Augenhöhe sprechen und für die Verwaltung wichtiger Ansprechpartner sein – bei der Judeko in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sollen sich Jugendliche gehört fühlen.

Frank Ruppert 15.07.2024 - 17:19 Uhr

Wie gelingt es, Jugendliche für die Belange ihrer direkten Umgebung zu interessieren? Das ist eine zentrale Frage in der Jugendbeteiligung bei Kommunen im Kreis. Die Landeszentrale für politische Bildung hat in einer Studie die kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg 2023 untersucht. Im Landkreis Ludwigsburg haben 27 der 39 Kommunen eine Jugendbeteiligung, zehn haben ein festes Jugendgremium. So weit die Form, aber was braucht es, um als Kommune erfolgreich zu sein bei der Jugendbeteiligung? Und was ist Erfolg in dem Zusammenhang?