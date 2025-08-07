Was wünschen sich die Jugendlichen in Leinfelden-Echterdingen? Aus einer Beteiligungsreihe des Stadtjugendrings im Frühjahr 2025 sollen nun die ersten konkreten Projekte entstehen.
Jugendbeteiligung ist ein großes Wort, das gerne verwendet wird, wenn alle einbezogen werden sollen. Aber wie kann man das so umsetzen, dass die wirklichen, wahren Wünsche der Jugendlichen gehört werden? Eine Veranstaltungsreihe des Stadtjugendrings im Frühjahr 2025 sollte genau das tun – „wir wollten keine Konferenzen, sondern niederschwellige Angebote, zu denen die Jugendlichen einfach vorbeikommen konnten“, so beschreibt es Sandra Fromme, die Geschäftsführerin des Stadtjugendrings. Treffen in den Jugendhäusern oder auf dem Aktivspielplatz. Stockbrotgrillen, Sushi-Essen, und als Special Guest der Oberbürgermeister Otto Ruppaner, der sich anhörte, was die Jugendlichen zu sagen hatten.