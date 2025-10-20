 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Gaming-Sucht? Martin Schäubles Buch „Heldentage“ macht Mut

Jugendbuch-Tipp Gaming-Sucht? Martin Schäubles Buch „Heldentage“ macht Mut

Jugendbuch-Tipp: Gaming-Sucht? Martin Schäubles Buch „Heldentage“ macht Mut
1
Zocken statt schlafen: Für viele Kinder und Jugendliche entwickelt das Smartphone Suchtpotenzial. Foto: IMAGO/Zoonar

Wie gelingt die Flucht aus der Spielsucht? Martin Schäubles neuer Roman „Heldentage“ begleitet drei Jugendliche bei einem ungewöhnlichen Ausbruch.

Stadtleben/Stadtkultur/Fildern : Andrea Kachelrieß (ak)

Könnte der folgende Satz als Kurz-Witz taugen? „Sitzen zwei Jungs auf dem Sofa und lesen ein Buch.“ Wer darüber lachen kann, hat mindestens ein minderjähriges männliches Mitglied im Haushalt – und etliche Stunden mit Diskussionen über Bildschirmzeiten, mit Zoff über Zockerei und mit Streit über das Suchtpotenzial von Computerspielen zugebracht.

 
Martin Schäuble Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Martin Schäuble, Jugendbuchautor und Vater, kennt sich da bestens aus. Dass er die Leserinnen und Leser seines neuen Romans „Heldentage“ zum Happy End mit dem hoffnungsvollen Bild von zwei Jungs entlässt, die sich in ein Buch vertiefen, mag vielleicht eine Spur zu optimistisch sein. Aber andererseits hat Martin Schäuble seine beiden spielsüchtigen Helden ein Abenteuer durchleben lassen, das ihnen tatsächlich neue Horizonte jenseits von Displays eröffnete.

Der Autor dankt den eigenen Söhnen

In der Danksagung am Ende seines Buchs schreibt der Autor: „Unseren drei Jungs danke ich am allermeisten! Ohne die stundenlangen und manchmal recht intensiven Zock-Diskussionen wäre ich nie auf diese Geschichte gekommen.“ Erziehende, die ihre Schützlinge besser verstehen wollen, werden „Heldentage“ mit Interesse lesen. Denn Martin Schäuble hat – wie auch für seine vorherigen Jugendromane über psychische Erkrankungen („Alle Farben grau“) und über sexualisierte Gewalt im Breitensport („Warum du schweigst“) – mit Betroffenen und Experten gesprochen; ihre Erfahrungen füttern auch die Story und die Charaktere von „Heldentage“.

Unsere Empfehlung für Sie

Suizid im Jugendbuch: Martin Schäuble erzählt in „Alle Farben grau“ eine wahre Geschichte

Suizid im Jugendbuch Martin Schäuble erzählt in „Alle Farben grau“ eine wahre Geschichte

Der in Stuttgart lebende Autor Martin Schäuble macht in seinem neuen Buch „Alle Farben grau“ den Suizid eines Jugendlichen zum Thema. Angeregt haben den Roman die Eltern des Toten.

Nilo heißt der Jugendliche, der darin vom Zocker zum medienabhängigen Patienten wird. Vernachlässigung von Hausaufgaben, Hygiene, Ordnung und Nahrungsaufnahme sind auch bei ihm die bekannten Nebeneffekte eines Alltags, der exzessivem Medienkonsum untergeordnet wird. Doch nachdem Nilo im Streit um ein Handy seine Mutter mit dem Messer bedroht, steuern beide professionelle Hilfe an. Und so landet der 15-Jährige auf Station drei einer psychiatrischen Klinik, auf der spielsüchtige Jugendliche behandelt werden. Das einzige technische Gerät dort, klärt ihn die Therapeutin auf, die ihn einweist, „ist die Kaffeemaschine“.

Es geht um Leben und Tod

Dass Nilo schon in der ersten Nacht zum Ausreißer wird, hat allerdings mit seinem Zimmerkollegen Faris und dem geheimnisvollen Mädchen Mayla von der Akutstation zu tun. Zu dritt begeben sie sich auf eine Reise zu Fuß, per Bus, Bahn und Frachtkahn, weil Mayla „ein paar Sachen zu erledigen“ hat. „Es geht um Leben und Tod!“, mehr ist nicht von ihr zu erfahren, nur, dass sie die Hilfe der beiden neuen Freunde braucht.

„Heldentage“ ermuntert, eigene Stärken zu entdecken

Ihr Roadtrip wird eine Reise in eine Welt jenseits der Displays, in der Alte vereinsamen, in der Neo-Nazis Andersdenkende terrorisieren, in der Alkohol Trauer und Überforderung wegspülen soll. Martin Schäuble packt den drei Helden fast zu viele Aufgaben auf. Doch die Empathie, die sie auch selbst von Fluchthelfern erfahren, wird zum Werkzeug, um eigene Stärken jenseits von Game-Levels zu entdecken und sich zu Schwächen zu bekennen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jugendbuchtipp „Warum du schweigst“: Martin Schäuble erzählt von Missbrauch im Sport

Jugendbuchtipp „Warum du schweigst“ Martin Schäuble erzählt von Missbrauch im Sport

Fußball sei nun mal eine Kontaktsportart, sagt Charly. Martin Schäuble schildert in seinem Jugendroman „Warum du schweigst“, wie Lenas Trainer alle Grenzen missachtet.

Kein Adjektiv ist zu viel, kein Satz zu lang im Bericht von Nilo. Das macht ihn auch für lesemufflige Betroffene konsumierbar. Martin Schäuble erzählt auf die ihm eigene, auf den ersten Blick sehr nüchterne Art. Doch die Warmherzigkeit, die Charaktere fein beobachtet, und der Humor, der schwierige Situationen trägt, adeln „Heldentage“ zum Mutmachbuch.

Keine Scheu vor schweren Themen

Buch
Martin Schäuble: Heldentage. Verlag Fischer-Sauerländer. 272 Seiten. 17,90 Euro. Ab 12

Autor
Das Buch „Black Box Dschihad“ machte den 1978 in Lörrach geborenen Martin Schäuble bekannt. Der promovierte Politikwissenschaftler hat neben Sachbüchern zu Israel und Palästina auch viele Jugendbücher geschrieben, die Themen wie KI, Klimawandel, sexualisierte Gewalt im Sport oder Suizidgefahr unter Jugendlichen ansprechen.

Weitere Themen

Donaueschinger Musiktage 2025: Klangbäder, Mundharmonikas und musikalische Schuhe

Donaueschinger Musiktage 2025 Klangbäder, Mundharmonikas und musikalische Schuhe

Bei den Donaueschinger Musiktagen 2025 war eine Vielfalt neuer Werke von jungen Komponierenden und einem Altmeister in Darbietungen auf höchstem Niveau zu erleben.
Von Susanne Benda
Schauspielerin Katrin Sass: „Wer nicht am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel“

Schauspielerin Katrin Sass „Wer nicht am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel“

Katrin Sass spielt die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow im „Der Usedom-Krimi“. Zum 25. Geburtstag der Serie gibt es neue Folgen. Ein Gespräch über Rollen und Sass’ Alkoholismus.
Von Tilmann P. Gangloff
Jubiläumskonzert im Hospitalhof: Exzellentes Niveau – So war das Konzert der Hugo-Wolf-Akademie

Jubiläumskonzert im Hospitalhof Exzellentes Niveau – So war das Konzert der Hugo-Wolf-Akademie

Die Internationale Hugo-Wolf-Akademie hat im Stuttgarter Hospitalhof ihren 40. Geburtstag standesgemäß mit einer „Wolfiade“ gefeiert.
Von Verena Großkreutz
Brian May: Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie

Brian May Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie

Freddie Mercury ist immer noch präsent für seine Bandkollegen. Leadgitarrist Brian May erzählt, wie sehr ihn Freddies Geist im Alltag begleitet.
„Polizeiruf 110“-Kritik: „Tu es!“ – Wie war der „Polizeiruf 110“ aus Rostock?

„Polizeiruf 110“-Kritik „Tu es!“ – Wie war der „Polizeiruf 110“ aus Rostock?

Zugespitzt, düster und komplex ging es zu in „Tu es!“. Die Kritik zum „Polizeiruf 110“ aus Rostock.
Von Ulla Hanselmann
Friedenspreisträger Karl Schlögel: „Appeasement führt in den Krieg“

Friedenspreisträger Karl Schlögel „Appeasement führt in den Krieg“

Nach der Dankesrede des Friedenspreisträgers Karl Schlögel müsste allen klar geworden sein, was in Europa die Stunde geschlagen hat – und was man von der Ukraine lernen kann.
Von Stefan Kister
„BUNT“ im Alten Schloss: Wie riecht eigentlich Gelb?

„BUNT“ im Alten Schloss Wie riecht eigentlich Gelb?

Als Stuttgart vor 15 Jahren ein Kindermuseum bekam, war das eine Sensation. Jetzt wird Geburtstag gefeiert: mit der Mitmach-Schau „BUNT“. Warum sich der Besuch lohnt.
Von Adrienne Braun
Konzert in der Liederhalle: Es swingt und fließt – So war’s beim Konzert der Stuttgarter Philharmoniker

Konzert in der Liederhalle Es swingt und fließt – So war’s beim Konzert der Stuttgarter Philharmoniker

Die Stuttgarter Philharmoniker widmen sich in der Liederhalle der märchenhaften Zauberei – und einem attraktiven Saxofonkonzert mit dem Solisten Christian Segmehl.
Von Verena Großkreutz
Zum Tod von Klaus Doldinger: Jazzrock und Filmmusik für Generationen

Zum Tod von Klaus Doldinger Jazzrock und Filmmusik für Generationen

Er schuf die Titelmelodie für den „Tatort“ und „Das Boot“: Der Komponist und Jazzmusiker Klaus Doldinger ist im Alter von 89 Jahren gestorben.
Von Thomas Staiber
Ayliva in Stuttgart: Drittes Konzert am Sonntag abgesagt

Keine Show in Stuttgart Ayliva sagt auch ihr Konzert an diesem Sonntag in der Schleyerhalle ab

Nachdem Ayliva bereits ihre Konzerte in Stuttgart am Donnerstag und am Freitag krankheitsbedingt abgesagt hatte, fällt an diesem Sonntag auch ihre dritte Show ersatzlos aus.
Von Michael Werner
 