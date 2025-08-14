Die Jugendbuchautorin Ursula Poznanski setzt ihren erfolgreichsten Thriller mit einem dritten Band fort. Lohnt die Lektüre von „Erebos 3“?
14.08.2025 - 08:00 Uhr
Ihr Debüt bleibt zugleich der erfolgreichste Thriller der österreichischen Jugendbuchautorin Ursula Pozananski. „Erebos“ erschien 2010, und damals war die Story um ein übermächtiges Computerspiel, das ins echte Leben eingreift, um Unschuldige zum Werkzeug eines Verbrechens zu machen, ziemlich gruselig. Nicht umsonst erhielt die Autorin für ihren Roman, der sie international bekannt machte und in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde, zahlreiche Auszeichnungen wie zum Beispiel den Deutschen Jugendliteraturpreis.