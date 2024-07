Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung in Riedenberg besteht seit 30 Jahren – und ist relevant wie eh und je. Das wurde nun sogar sozialwissenschaftlich belegt. Wie bleiben die Sozialpädagogen am Puls der Zeit?

Caroline Holowiecki 31.07.2024 - 16:41 Uhr

Ein runder Geburtstag ist für viele Menschen der Anlass für eine Bestandsaufnahme. Was habe ich erreicht? Wie empfinde ich meine Rolle in der Gesellschaft? Sollte ich etwas anders machen? Diesen ehrlichen Blick in den Spiegel hat auch das Café Alberta gewagt. Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung in Riedenberg feiert heuer ihren 30. Geburtstag – und hat sich im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Studie von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ergebnisoffen evaluieren lassen. Kernfrage: Wie wirksam ist die Arbeit der drei sozialpädagogischen Mitarbeiter, die diese und die Schwestereinrichtung Wilde 13 in Heumaden betreuen? „Uns war wichtig zu erfahren: Sind wir auf dem richtigen Weg?“, erklärt Jens Kraske, der Leiter.