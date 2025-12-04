Für trauernde Kinder haben die Johanniter auf der Jugendfarm Freiberg eine Gruppe ins Leben gerufen, in der diese ihren Verlust verarbeiten können. Hilfe gibt es auch für die Eltern.

Viola Volland 04.12.2025 - 14:20 Uhr

Kinder trauern oft still für sich. Tiere können deshalb in der Trauerarbeit eine besonders heilende Wirkung haben. Das ist die Erfahrung, die man bei den Johannitern gemacht hat. „Oft vertrauen Kinder sich lieber erst einmal einem tierischen Freund an und können dort ihre Sorgen lassen“, berichtet Simone Dörk, sie ist zuständig für ein neues Angebot der Johanniter in Kooperation mit der Jugendfarm Freiberg: die Kindertrauergruppe Lacrima hat Anfang Dezember gestartet. Es gibt laut einer aktuellen Mitteilung noch freie Plätze in der Gruppe.