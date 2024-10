Jugendforum in Marbach

Bei einem Jugendforum im Treffpunkt Q in Marbach haben 16- bis 20-Jährige ihre Wünsche, ihren Ärger und ihre Sorgen formuliert.

Sandra Lesacher 18.10.2024 - 15:52 Uhr

Jay hat Angst, dass Jugendliche kein Interesse mehr an Marbach haben. Maxim wünscht sich ein zusätzliches Essens-Angebot am Schulzentrum. Kiara geht gerne auf die Schillerhöhe. Siynem findet den Park am Bahnhof katastrophal . . . Bei einem Jugendforum haben junge Menschen aus Marbach ihren Ärger und ihre Sorgen, aber auch ihre Wünsche und ihre Freude bezüglich ihrer Heimatstadt formuliert.