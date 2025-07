Jugendfußball: Sportshop Anton Cup: Hoffenheim gewinnt – VfB verpasst die Top Ten

Der Internationale Sportshop Anton Cup ist am Wochenende in die 22. Runde gegangen. Der von der Sportvg Feuerbach organisierte Wettbewerb zählt zu den größten Jugendfußball-Turnieren in Süddeutschland. Veranstaltet wird er alljährlich zugunsten des Olgäle Kinderkrankenhauses, an das der Gewinn aus den Einnahmen und die eingesammelten Spenden gehen. „Kinder spielen für Kinder“ lautet das Motto. Während der diesjährige Betrag noch ausgezählt werden muss, zeigt sich Lothar Engel bereits hochzufrieden mit dem Wochenende. „Es war ein tolles Turnier mit großem Andrang“, sagt der Jugendleiter der Feuerbacher.