Jugendhandball Bittere Niederlagen für die JANO
Die B-Jugend verpasst den vorzeitigen Einzug ins DM-Viertelfinale, die C-Jugend kann nicht mehr Meister werden.
Die B-Jugend verpasst den vorzeitigen Einzug ins DM-Viertelfinale, die C-Jugend kann nicht mehr Meister werden.
Eine bittere Niederlage verhinderten den vorzeitigen Einzug der B-Jugend-Bundesligahandballer der JANO Filder ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Ein Unentschieden beim Tabellennachbarn HLZ Freiseinheim-Hochdorf im vorletzten Spiel der Meisterrunde hätte gereicht. Nach der 28:32-Niederlage bleibt noch am kommenden Samstag beim ungeschlagenen Tabellenführer Rhein-Neckar-Löwen die letzte Chance dazu. Die C-Jugend der JANO vergab derweil durch eine Niederlage im Topspiel bei Tabellenführer Frisch Auf Göppingen die letzte Chance auf die baden-württembergische Meisterschaft.