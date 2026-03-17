Jugendhandball – Bundesliga JANO-A-Jugend will „wieder ins Finale“
Die A-Jugend-Handballer der JANO Filder schließen die Runde auf Platz zwei ab. Im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft geht es gegen den SC Magdeburg.
Die A-Jugend-Handballer der JANO Filder schließen die Runde auf Platz zwei ab. Im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft geht es gegen den SC Magdeburg.
Wie haben die A-Jugendbundesliga-Handballer der JANO Filder die Fans in der vergangenen Saison auf ihrem Weg zu Platz zwei der deutschen Meisterschaft begeistert. Die Egelseehalle war bei den K.o.-Spielen brechend voll, Fanbusse folgten der Mannschaft zum Final-Rückspiel in Erlangen. Die Festtage beginnen nun wieder, wobei freilich nicht klar ist, wie lange sie gehen. Nachdem die aktuelle JANO-A-Jugend das letzte Rundenspiel gegen eben den HC Erlangen mit 28:34 verloren hat und damit auf Platz zwei abschließt, trifft sie vermutlich am 5. (Ostersonntag) und 12. April im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft auf den Nachwuchs des SC Magdeburg, zunächst auswärts.