Jugendhandball Die JANO reißt mit und scheidet aus
36:38 – der SC Magdeburg ist für die A-Jugend-Handballer von den Fildern auch im Viertelfinal-Rückspiel zu stark. Dennoch ist es „ein guter Abschluss“.
36:38 – der SC Magdeburg ist für die A-Jugend-Handballer von den Fildern auch im Viertelfinal-Rückspiel zu stark. Dennoch ist es „ein guter Abschluss“.
Zehn Minuten vor dem Spielende lag Laurin Huss mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem gelben Boden der Sporthalle 1, Gästetorhüter Anton Stemmer eilte sofort zu Hilfe, die Schiedsrichter unterbrachen und Physiotherapeutin Sina Ernst eilte aufs Feld. Etwas später war der Schmerz vergessen. „Es war nur ein Krampf“, erklärte Hiss, grinste breit und war „fix und fertig und emotional überwältigt“. Die A-Jugend-Handballer der JANO Filder sind im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Die Hypothek der 31:45-Niederlage aus dem Hinspiel gegen den Magdeburg war wie erwartet zu hoch. Die JANO-Spieler verloren auch das Rückspiel mit 36:38 (20:20) – sie warfen in diesem aber alles rein, sodass die Zuschauer und die Filder-Handballer selbst zufrieden sein konnten. Huss’ Krampf kam nicht von ungefähr.