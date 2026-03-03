Jugendhandball im Kreis Esslingen: Klarer Start-Ziel-Sieg der JANO-A-Jugend

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder holten einen klaren 46:28-Start-Ziel-Sieg gegen das Schlusslicht HLZ Friesenheim/Hochdorf – und festigten in der Bundesliga Platz zwei – punktgleich mit dem Ersten HC Erlangen. Während die A-Jugend dominierte, ging es in den übrigen Partien der JANO-Jugendteams deutlich enger zu.

Der Bundesliganachwuchs der Eulen Ludwigshafen – HLZ Friesenheim-Hochdorf – trat ohne mehrere Leistungsträger an, entsprechend klar war die Favoritenrolle verteilt. Die JANO nahm diese von Beginn an und zeigte über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung. Bereits im ersten Durchgang setzte sich die JANO-A-Jugend kontinuierlich ab und führte zur Pause deutlich mit 20:11. Auch in Hälfte zwei hielten die Filderfalken das Tempo hoch und bauten den Vorsprung weiter aus. Am Samstag (16.30 Uhr) steht die vorletzte Partie beim Vorletzten VfL Eintracht Hagen an.

JANO Filder: Schwartz, Hösl, Elger; Huss (10), Sprößig (7), Balbuchta (6), Hofer (5), Nusser (4), Straub (4), Zemmel (3), Gatzweiler (2), Hettler (2), Neumaier (1), Böhm (1), Ruhmund (1).

Regionalliga

JANO Filder II – Kornwestheim26:30

Von Beginn an liefen die A-Jugendhandballer der JANO Filder II einem Rückstand hinterher. Kurz vor der Pause glich die JANO II zum 14:14 aus. In Hälfte zwei blieb die Partie offen. Die Filderfalken verkürzten mehrfach, scheiterten jedoch immer wieder am starken Kornwestheimer Torhüter. In der Schlussphase agierten die Gäste aber abgeklärter.

JANO Filder II: Dierolf, Hösl (1); Wortmann (1), Schwab, Berg (1), Wichary (4), Treiber (1), Schempp (1), Straub (6), Illi, Goga (6), Zimmer (2), Distel (1), Lillich (1), Gross (1).

Weibliche A-Jugend, Regionalliga

TSV Köngen – VfL Pfullingen 38:37

Die Köngenerinnen starteten konzentriert. Nach 18 Minuten führte Köngen verdient mit 15:9. Die Pfullingerinnen kämpften sich jedoch zurück und zur Pause stand es nur noch 22:20. In Hälfte zwei glich der VfL zunächst aus und ging wenig später in Führung. Beim Zwischenstand von 25:28 (40.) reagierte das Köngener Trainerteam mit einer Auszeit. Diese zeigte Wirkung – und Torhüterin Leona Ramaj hielt die Köngenerinnen mit wichtigen Paraden im Spiel. Ein vergebener Siebenmeter der Pfullingerinnen leitete dann die Wende ein: In der 49. Minute lagen die Köngener Handballerinnen mit 34:31 vorne und brachte den Sieg über die Zeit.

TSV Köngen: Herb, Ramaj; lli (6), Weinert (6), Kösling (5), Spieth (5), Schottmüller (4), Bachleitner (3), Christensen (3), Reichert (3), Knodel (2), Gehring (1).

SG Weinstadt – TV Plochingen32:28

Die Partie war lange Zeit ausgeglichen und die Plochingerinnen hielten dagegen, ehe Zeitstrafen und Ballverluste den Weinstädterinnen eine Sieben-Tore-Führung ermöglichten. In der Schlussphase verkürzten die Plochingerinnen zwar noch (28:32), für eine Wende reichte das aber nicht mehr.

Weibliche B-Jugend, Bundesliga

Bensheim/Auerbach – TV Nellingen 38:31

Nach einem ausgeglichenen Start bis zum 3:3 verloren die Junghornissen im Angriff völlig den Faden. Technische Fehler und überhastete Abschlüsse eröffneten den Gastgeberinnen ein Zehn-Minuten-Fenster, das diese eiskalt nutzten. So wurde aus dem 3:3 ein 3:10-Rückstand. Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Nellingerinnen stabiler und sie fanden sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu mehr Struktur. Die HSG-Handballerinnen blieben jedoch konstant, nutzten ihre Chancen und verwalteten den Vorsprung souverän bis zum Ende.

TV Nellingen: Gräf, Storm; Emma Herrmann (5), Schade (2), Zimmer (7), Benz (2), Kemmner (5), Doepner (2), Schulz (3), Keil, Romy Herrmann (1), Sickinger (4/1), Grundgeiger.

Männliche B-Jugend, Regionalliga

FA Göppingen II – JANO Filder II28:25

Die Filderfalken fanden von Beginn an kaum Lösungen gegen die kompakte Abwehr und ließen im Abschluss viele Chancen liegen. So wuchs der Rückstand auf 9:12 (21.). Mit einem 12:14-Rückstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brachte Nils Bentz die JANO in der 38. Minute mit 20:19 in Führung. In der Schlussphase agierten die Göppinger dann abgeklärter.

JANO Filder II: Oppold, Niebling, Schwarz; Treiber (2), Zimmer (2), Groß, Hesping, Bentz (4), Kostron (4), Leipner (5), Johansen (8), Lillich.

HB Ludwigsburg – JANO Filder II26:29

Vier Tage später zeigte die JANO-II-B-Jugend auswärts eine Reaktion: Trotz personeller Ausfälle starteten die Filderfalken konzentriert und erspielten sich bis zur 15. Minute eine Drei-Tore-Führung. Die Ludwigsburger nutzten aber die defensiven Nachlässigkeiten der JANO aus, sodass der Vorsprung bis zur Pause auf 14:13 schrumpfte. In Hälfte zwei entwickelte sich eine intensive Partie mit wechselnden Führungen. Am Ende setzte sich die JANO aber ab und verteidigte bis zum Ende den Sieg. Zum Saisonabschluss empfängt die JANO am 21. März (12 Uhr) die SG BBM Bietigheim.

JANO Filder II: Oppold, Niebling, Schwarz; Treiber, Zimmer (13), Groß (1), Hesping (1), Bentz, Schwager, Leipner (2), Kreutz, Johansen (9), Lillich (3).

Die JANO-B-Jugend freut sich über den Erfolg. Foto: JANO Filder

Weibliche B-Jugend, Oberliga

Böbling./Sifi. – TV Nellingen II26:22

Nach ausgeglichenem Beginn gerieten die Nellingerinnen Mitte der ersten Hälfte ins Hintertreffen. Trotz einiger Zeitstrafen blieben die Nellingerinnen jedoch dran und verkürzten bis zur Pause (10:13). In der zweiten Hälfte zeigte das TVN-Team Moral und kämpfte sich zurück. In der 44. Minute gelang der Ausgleichstreffer zum 21:21, der die HSG Böblingen/Sindelfingen nochmals unter Druck setzte. Zwei schnelle Gegentreffer entschieden allerdings die Partie für die HSG. „Trotz der Niederlage bleibt eine engagierte Leistung, auf die sich aufbauen lässt“, sagte TVN-Trainerin Paula Starke.

Männliche C-Jugend, Regionalliga

SGM BBM Bietigheim – JANO Filder 30:33

Die Filderfalken starteten selbstbewusst und führten nach drei Minuten mit 3:1. Die Bietigheimer glichen aber umgehend aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bis zur Pause setzte sich kein Team ab – und beim 17:17 war alles offen. Auch nach dem Wechsel blieb es eng und die Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Durch einen 4:0-Lauf erspielte sich die JANO in der Schlussphase aber den entscheidenden Vorsprung, sodass Bietigheim nicht mehr herankam. Am 15. März (16.15 Uhr) steht das Spitzenspiel bei Frisch Auf Göppingen an.

JANO Filder: Raisch, Schubert; Läutzins, Illi (1), Ulmer (7), Neglein (4), Sommer (4), Schaupp (3), Tibelius, Kunert (1), Bentz (4), Rank (7/4), Meiser (2).

Jubel bei der TVP-C-Jugend über den Heimsieg. Foto: TV Plochingen

Oberliga

VfL Waiblingen – TV Plochingen26:38

Die TVP-C-Jugend erwischte in Waiblingen einen holprigen Start. Zahlreiche technische Fehler ermöglichten den Gastgebern eine 4:2-Führung nach fünf Minuten. Danach steigerten sich die TVP-Spieler und übernahmen mit 5:4 die Führung. Bis zur Pause erhöhten die Plochinger das Tempo und führten mit 18:11. Auch in Hälfte zwei dominierte der TVP das Spielgeschehen.

Weibliche C-Jugend, Oberliga

Rietheim/Weilheim – TV Nellingen22:39

Die Nellingerinnen zeigten von Beginn an eine konzentrierte, zielstrebige Leistung und setzten sich nach 13 Minuten auf 8:4 ab. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf 18:10 kontinuierlich an. Auch im zweiten Durchgang blieb das Bild unverändert: Der TVN dominierte das Spielgeschehen und ließ bis zum Ende nichts mehr anbrennen.