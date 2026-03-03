Jugendhandball im Kreis Esslingen Klarer Start-Ziel-Sieg der JANO-A-Jugend
Die A-Jugend von den Fildern löst in der Bundesliga die Pflichtaufgabe und festigt Rang zwei. Das zweite JANO-Team macht es spannend.
Die A-Jugendhandballer der JANO Filder holten einen klaren 46:28-Start-Ziel-Sieg gegen das Schlusslicht HLZ Friesenheim/Hochdorf – und festigten in der Bundesliga Platz zwei – punktgleich mit dem Ersten HC Erlangen. Während die A-Jugend dominierte, ging es in den übrigen Partien der JANO-Jugendteams deutlich enger zu.