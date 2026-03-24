Jugendhandball im Kreis Esslingen: Zwei mal Platz zwei für JANO Filder

Die letzten Jugendhandballspiele der Saison brachten noch einmal spannende Duelle und wichtige Entscheidungen. Zwei JANO-Teams feierten zum Saisonabschluss jeweils Platz zwei, während die JANO-B-Jugend in der Jugendbundesliga den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft knapp verpasste. Für die A-Junioren geht die Saison dagegen weiter: Am Ostersonntag steht das Viertelfinalhinspiel beim SC Magdeburg an.

Die A-Juniorinnen des TV Plochingen starteten zunächst etwas holprig in die Partie. Die Gastgeberinnen aus Söflingen & Lehr nutzten ihre Chancen dagegen konsequent aus und erspielten sich früh einen Vorsprung. Im weiteren Verlauf hielten die Plochingerinnen aber dagegen und fanden in der ersten Hälfte immer besser ins Spiel – mussten zur Pause aber dennoch einem Rückstand hinterherlaufen. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten die TVP-A-Juniorinnen Moral und kämpften sich immer wieder heran. Besonders in der Schlussphase bewies das TVP-Team großen Willen und verkürzte den Rückstand nochmals. Für die Wende reichte es jedoch nicht mehr. Die Plochingerinnen beenden die Saison damit auf Platz fünf.

Die A-Jugendhandballerinnen des TV Plochingen freuen sich über Platz fünf in der Oberliga. Foto: TV Plochingen

Männliche B-Jugend, Bundesliga

Rhein-Neckar Löwen – JANO Filder 42:34

Bis zur 19. Minute hielten die Filderfalken gut mit, waren auf Augenhöhe und verwerteten ihre Chancen konsequent. Die stark besetzten Junglöwen, unter anderem mit drei U-17-Weltmeistern im Kader, zogen anschließend jedoch das Tempo an und setzten sich bis zur Pause auf 23:17 ab. Auch in der zweiten Hälfte gelang es der JANO-B-Jugend nicht mehr, das Spiel entscheidend zu drehen. Trotz großem Einsatz wurde jeder kleine Fehler der Filderfalken konsequent mit Tempogegenstößen bestraft, zudem bekam die JANO den starken Rückraum der Löwen über die gesamte Spielzeit hinweg nicht in den Griff. Das Ziel, ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen, wurde damit knapp verpasst.

JANO Filder: Ruis, Dengler, Klein (2), Haisch (1), Reehten (5), Gatzweiler (8), Hoppe (8/9), Zimmer (1), Kazmaier (4), Hesping, Bentz, Kostron, Hofmann (2).

Regionalliga

JANO Filder II – SG BBM Bietigheim 37:32

Zum Abschluss der Saison traten die JANO-II-B-Junioren zu Hause an und erwischten den besseren Start: Nach 18 Minuten lagen die Filderfalken bereits mit fünf Toren vorne (16:11). Doch leichte Fehler brachten die Bietigheimer zurück ins Spiel – und bis zur Pause schrumpfte der Vorsprung auf ein Tor (18:17). In Hälfte zwei blieb die Partie zunächst offen. Erst ab der 40. Minute setzte sich die JANO ab und fuhr den Heimsieg ein. Die Filderfalken beendeten die Saison mit 27:9 Punkten und feierten Rang zwei.

JANO Filder II: Oppold, Niebling, Schwarz; Treiber (2), Zimmer (8), Groß (1), Hesping (1), Kostron (8), Leipner (1), Kreutz (2), Johansen (9), Lillich (5).

Weibliche B-Jugend, Bundesliga

Stuttgart/Metzingen – TV Nellingen 34:30

Die Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen gingen als Spitzenreiterinnen ins Spiel, doch die Nellingerinnen präsentierten sich von Beginn an hellwach und lagen nach nur neun Minuten mit drei Toren in Front. Die HSG ließ sich aber nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück in die Partie. Mit einer knappen 15:14-Führung für die HSG ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst eng, ehe die Gastgeberinnen ab der 39. Minute einen Lauf starteten und sich mit vier Toren absetzten. Die Nellingerinnen zeigten starke Moral und verkürzten nochmals, doch der Ausgleich gelang ihnen nicht mehr. So stand am Ende eine 30:34-Niederlage, die laut Nellingens Trainer Patrick Lippmann „trotzdem die positive Entwicklung unterstreicht“. Im Gegensatz zu den restlichen Teams hat der TVN noch eine Partie – das Nachholspiel am Samstag (16 Uhr) – zu Hause gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach offen.

TV Nellingen: Gräf, Rückert; Herrmann (10), Jorina Schade (1), Benz (2), Juna Schade, Kemmner (7), Doepner (1), Scheibler (2), Schulz (1), Keil (1/1), Sickinger (4/1), Emmi Grundgeiger (1).

Oberliga

TV Plochingen – VfL Waiblingen 26:28

Ein Start zum Vergessen für die B-Juniorinnen des TV Plochingen: Die Waiblingerinnen legten los wie die Feuerwehr und zogen schnell auf 7:2 davon. Der TVP wirkte zunächst überrumpelt, fing sich jedoch im Laufe der ersten Hälfte und kämpfte sich stark zurück. Zur Pause waren die Plochingerinnen wieder voll im Spiel und lagen nur noch mit einem Tor zurück. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Die TVP-B-Juniorinnen hielten dagegen, blieben dran und machten es bis in die Schlussphase spannend. Doch genau dann fehlte dem TVP die letzte Konsequenz, sodass am Ende trotz großer Moral nichts Zählbares heraussprang.

TV Nellingen – Sal. Kornwestheim 14:22

Die Nellingerinnen starteten konzentriert und hielten das Spiel in der Anfangsphase offen, ehe sich die Gäste erstmals mit drei Toren zum 4:7 absetzten. Bis zur Pause erwiesen sich die Kornwestheimerinnen allerdings als effizienter im Abschluss, sodass es trotz engagierter Defensivarbeit mit einem 6:12-Rückstand in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel gab das TVN-Team nicht auf, kämpfte um jeden Ball – und versuchte immer wieder, sich Torchancen zu erarbeiten. Gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste blieb es jedoch schwierig, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Kornwestheim blieb konsequent und baute den Vorsprung bis zum 22:14-Endstand noch aus. TVN-Trainerin Paula Starke blickte dennoch positiv auf das Spiel und die Saison zurück: „Das Team kann erhobenen Hauptes aus der Runde gehen.“

Männliche C-Jugend, Regionalliga

JANO Filder – Oftersh./Schwetz. 46:33

Die JANO-C-Jugend führte nach zehn Minuten bereits mit 9:4 und baute ihren Vorsprung bis zur Pause souverän auf 21:13 aus. Auch im weiteren Spielverlauf kamen die Gäste nicht mehr entscheidend heran, in der 33. Minute stand sogar eine 33:17-Führung auf der Anzeigetafel. In der Folge ließ die Konzentration bei den Filderfalken phasenweise etwas nach, was die Gäste immer wieder zu Treffern nutzten. Dennoch geriet der Sieg nie ernsthaft in Gefahr. Durch eine starke Saisonleistung landeten die JANO-C-Junioren die Saison auf Tabellenplatz zwei.

JANO Filder: Raisch, Schubert; Läutzins (6), Illi (3), Ulmer (8), Sommer (6), Schaupp (2), Tibelius (1), Kunert (4), Bentz (7), Rank (8), Meiser (1).

Oberliga

TV Plochingen – HSG Wiwido 19:25

Im letzten Saisonspiel entwickelte sich gegen den Dritten HSG Wiwido von Beginn an eine intensive Partie. Bis zum 7:7 (14.) wechselte die Führung mehrfach, ehe die Gäste die technische Fehler der Plochinger nutzten und erstmals mit zwei Toren in Führung gingen. Der TVP blieb dank einer stabilen Defensive bis zum 14:15 (30.) auf Augenhöhe, fand jedoch kaum ins Tempospiel. Die HSG-Spieler nutzten dies konsequenter und setzten sich beim 21:17 etwas ab. Die TVP-C-Junioren kämpften zwar um den Anschluss, kamen gegen die kompakte Gästeabwehr aber nicht mehr entscheidend heran. Der TVP beendet die Saison mit 18:18 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Rang sechs.

Weibliche C-Jugend, Oberliga

TV Nellingen – Sal. Kornwestheim 34:28

Die Nellingerinnen legten direkt zu Beginn ein hohes Tempo vor: Nach 13 Minuten führten die TVN-C-Juniorinnen bereits mit 10:4. Doch die Kornwestheimerinnen fanden besser ins Spiel und glichen bis zur Pause aus (15:15). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Duell, ehe die Gäste mit drei Toren in Führung gingen. Die Nellingerinnen zeigten aber Moral und drehten die Partie mit einem 7:0-Lauf, sodass am Ende ein 34:28-Erfolg heraussprang und sie Platz drei sicherten.