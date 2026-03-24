Jugendhandball im Kreis Esslingen Zwei mal Platz zwei für JANO Filder
Während die B-Jugendhandballer den Einzug ins Viertelfinale um die DM verpassen, holt das zweite Team zum Saisonabschluss einen Heimsieg.
Während die B-Jugendhandballer den Einzug ins Viertelfinale um die DM verpassen, holt das zweite Team zum Saisonabschluss einen Heimsieg.
Die letzten Jugendhandballspiele der Saison brachten noch einmal spannende Duelle und wichtige Entscheidungen. Zwei JANO-Teams feierten zum Saisonabschluss jeweils Platz zwei, während die JANO-B-Jugend in der Jugendbundesliga den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft knapp verpasste. Für die A-Junioren geht die Saison dagegen weiter: Am Ostersonntag steht das Viertelfinalhinspiel beim SC Magdeburg an.