Jugendhandball JANO Filder fehlt das Matchglück
Die A-Jugendhandballer der JANO Filder verlieren das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft beim SC Magdeburg mit 31:45 und stehen im Rückspiel unter Zugzwang.
Die A-Jugendhandballer der JANO Filder verlieren das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft beim SC Magdeburg mit 31:45 und stehen im Rückspiel unter Zugzwang.
Auf eine lange Rückfahrt aus Magdeburg hatten sich die A-Jugend-Handballer der JANO Filder schon eingestellt – es sollte aber eigentlich eine freudigere werden. Die Filderfalken unterlagen im Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft beim SC Magdeburg klar mit 31:45 (13:23) und müssen nun im Rückspiel alles in die Waagschale werfen.