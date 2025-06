Jugendherberge in Stuttgart: Ein Haus mit Weitblick

Die Zwillinge aus der südenglischen Hafenstadt Brighton pennen längst in ihrem Stockbett. Es ist 23 Uhr. Eine Frühlingsnacht in der Jugendherberge Stuttgart. Toby Burfield und sein Bruder Reuben, beide 18 Jahre, bekommen in ihrem Vierbettzimmer vom Johlen, Poltern und Plaudern der Schüler nebenan nichts mehr mit. Die beiden sind mit ihren Fahrrädern auf Europa-Tour – und schlafen nun seelenruhig. Kein Wunder, denn die Teenager spulen tagtäglich mehr als 100 Kilometer runter. Abends sind sie oft bereits nach dem Essen groggy. Am nächsten Tag geht die Reise im Radsattel für die zwei Briten früh am Morgen weiter. Also wird nun geratzt.