Jugendkonferenz Esslingen: Von KI bis Schulklos – Was Jugendliche gerne ändern würden

Wie gut fühlen sich junge Menschen auf das Leben nach der Schule vorbereitet? Wie bewerten sie Demokratie und die Politik in Deutschland? Finden Jugendliche, dass sie ausreichend gehört werden? Die Bandbreite der Fragen, die bei einer Jugendkonferenz diskutiert werden, ist groß. Das Kultusministerium, das dieses Beteiligungsformat im Jahr 2023 ins Leben gerufen hat, gibt sieben Oberthemen vor. Diese reichen von Demokratie und Staat über Sicherheit bis zu Wirtschaft. Bei drei weiteren kann die Schule eigene Schwerpunkte setzen. Im laufenden Schuljahr wird es unter dem Motto „Deine Stimme zählt!” landesweit insgesamt rund 150 Jugendkonferenzen geben.