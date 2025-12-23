Jugendbanden in Italien rauben und attackieren teils Gleichaltrige, erpressen sogar die Eltern. Ein neuer Fall schockiert nun das Land.
Mailand/Rom - Barfuß und im T-Shirt kam der 15-Jährige in Mailand den Beamten entgegen: Eine Gruppe anderer Jugendlicher hatte ihn mit Schlägen traktiert, ihm Brieftasche und Handy geraubt und ihm Jacke, Sweatshirt und Schuhe ausgezogen. Dann riefen sie seinen Vater an: Wenn er nicht 100 Euro auf die Kreditkarte lade, "töten wir deinen Sohn". Ein neuer Fall der sogenannten Babygangs erschüttert Italien - die steigende Jugendkriminalität sorgt immer wieder für Schlagzeilen.