Beide Verdächtige machen keine Angaben zu den Hintergründen, Ermittler prüfen Zusammenhänge mit Kölner Anschlägen. Die Eislinger Pizzeria öffnet am 12. Oktober wieder.

Dirk Hülser 01.10.2024 - 06:00 Uhr

Noch sind die Ermittlungen nach dem Anschlag auf die Eislinger Pizzeria Adler nicht abgeschlossen, doch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, kann von einem Zwischenstand berichten. Gegen 1.40 Uhr war am Samstag, 10. August, ein Sprengsatz durchs Fenster in die beliebte Kneipe geworfen worden, durch die Detonation zerbarsten die Scheiben im Gastraum, das Mobiliar wurde beschädigt. Der zufällig noch anwesende Wirt und ein Bekannter kamen mit dem Schrecken davon, sie hatten zwei vermummte Gestalten vor dem Restaurant gesehen. Noch in der Nacht nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest, sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.